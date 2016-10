Mama Ritei Mureșan îi trimite acesteia mesaje din lumea de dincolo, după cum spune chiar creatoarea de modă. De asemenea, vedeta recunoaște că a vorbit cu sufletul celei care i-a dat viață. Mai mult, Rita vrea să participe și la X factor.

Mama Ritei Mureșan îi trimite acesteia mesaje din lumea de dincolo, creatoarea de modă comunicând frecvent cu femeia care s-a stins din viață în 2013. „(…) Îngerii mi-au arătat că nu sunt singură. (…) Am ştiut că mama va pleca în lumea de dincolo. Mama mea a plecat pe 24 noiembrie, 05.05. Am vorbit cu sufletul mamei mele. (…) Mama mea a murit de septicemie în 2013. (…)”, a povestit Rita Mureşan la Antena Stars.

Mama Ritei Mureșan comunică frecvent cu fiica ei

Rita Mureşan vrea să urce pe scena X-Factor, cu o melodie specială pentru ea. Versurile piesei sunt emoţionante şi au legătură cu ceea ce trăieşte aceasta, de când mama ei a murit. Rita a mai spus că a vorbit cu Arhanghelii Mihai şi Rafael. Piesa se numește „In the arms of an angel” și este cântată de Sarah McLachlan. Ziua de naştere a Ritei Mureşan a fost marcată, ca în fiecare an, de pierderea mamei ei. În urmă cu doi ani, cea care i-a dat viaţă s-a stins chiar în timp ce creatoarea de modă sărbătorea alături de prieteni, la un restaurant din Capitală. „E o zi specială. Mai plâng, recunosc, dar de dor, nu de altceva. Am plâns şi aseară, la petrecere. Totul a fost superb. Au venit cei mai buni prieteni ai mei, nu a fost o petrecere mondenă. Ştiu că mama mea e lângă mine, dar viaţa e frumoasă şi merită trăită. E un subiect care îmi provoacă foarte mută emoţie. Întotdeauna când îţi pleacă mama te simţi orfan. Ea obişnuia să spună că ajung mai des la Milano decât la Breaza şi aşa era. Am făcut tot ce am putut să o salvez, dar dacă ea a ales să plece înseamnă că aşa a fost mai bine penbtru ea. Acum merg mai des, pentru că acolo locuieşte tatăl meu, pe care îl iubesc foarte mult”, a spus Rita Mureșan recent la Antena Stars.