Scapă de boli cu ce ai în cămară. Pentru toate afecțiunile există leacuri naturale, făcute după rețete din bătrâni

Nas înfundat, durere în gât, tuse – sperai să scapi de ele pe măsură ce se încălzește vremea, însă, ce să vezi?, primăvara timpurie încurajează atacul virusurilor! Sigur te-ai săturat să fii client fidel al farmaciilor, așa că hai să scotocim prin săculețul cu leacuri al bunicii.

Durere în gât

Laptele, mierea, sarea, lămâia fac minuni când vrei să scapi de amigdalită. Dizolvă o linguriță de sare de bucătărie într-un pahar cu apă caldă (200 ml) și fă gargară de mai multe ori pe zi. Sau pune două linguri de suc de lămâie într-o jumătate de pahar de apă caldă, adaugă 3-4 picături de ulei esențial de lămâie și fă gargară de mai multe ori pe zi. Sau: încălzește o cană de lapte (250 ml), adaugă un o jumătate de linguriță de miere și puțin piper măcinat (cât iese din râșniță învârtind de 3-4 ori). Piperul dezinfectează și calmează durerea. Bea din acest amestec de trei ori pe zi.

Sinuzită

Nas înfundat și o durere teribilă între sprâncene, așa se manifestă sinuzita. Amestecă o linguriță de usturoi pisat, câteva fire de pătrunjel, o linguriță de miere lichidă și o lingură de suc de lămâie și consumă mixul dimineața, imediat după ce te-ai trezit. Repetă zilnic, până scapi de problemă.

Alt remediu din bătrâni, la fel de eficient: picături de nas cu suc de morcovi și suc de lămâie. Pui câte o picătură în fiecare nară, alternativ – suc de

morcovi dimineața, suc de lămâie seara.

Tuse

Pune câteva rondele de hrean într-o strecurătoare (cu un vas dedesubt, firește) și stropește-le cu puțină miere sau cu zahăr, ca să lase zeamă. Lichidul astfel obținut este un sirop cu efect excelent împotriva tusei și a tuturor infecțiilor căilor respiratorii. Dar celebrul ceai de mărar al bunicii îl mai ții minte? O linguriță de mărar tocat se infuzează 10 minute într-o cană cu apă clocotită, se lasă 5 minute cu capac, se îndulcește cu puțină miere și se beau trei căni pe zi. Nici usturoiul nu e de ignorat: toacă mărunt cinci căței mai mari (sau 10 mai mici) și amestecă-i cu 250 ml de miere curată. Ține

amestecul pe o tablă de copt așezată pe foc mic 15 minute. Lasă apoi să se răcească și ia 5 linguri din acest leac în fiecare zi.

În fine, ceaiul de tei cu miere și lămâie face, de asemenea, minuni. Și laptele cald (o cană) în care ai amestecat o linguriță de miere.

Leacuri naturale

Bronșită: Cataplasma din frunze de varză crudă, zdrobite, aplicată pe piept de două ori pe zi este unul din cele mai cunoscute remedii din bătrâni pentru bronșită. Poți calma simptomele și frecționând pieptul cu câțiva stropi de ulei de măsline amestecat cu o linguriță de suc de lămâie. Repetă de trei ori pe zi. Sau: pune la fiert două cepe mari în 250 ml de apă, timp de 15 minute, apoi filtrează. Lasă să se răcească, adaugă miere după gust și bea câte o ceașcă de trei ori pe zi.

Oboseală, anemie

O dată cu apropierea primăverii, apar amețelile și oboseala, care pot fi semnul unei ușoare anemii. Revigorează- te cu un ceai de ghimbir: 10 g de rădăcină de ghimbir rasă, două cuișoare și un praf de nucșoară puse în 500 ml apă clocotită se infuzează 15 minute, se filtrează și se beau două-trei cești pe zi, timp de 7 zile. Tot împotriva oboselii acționează și următorul amestec: 250 ml de suc de portocale, 250 ml de suc de mere și 250 ml de suc

de lămâie. Pune la răcit și bea mai multe pahare pe zi, pentru a-ți redobândi energia. Sau pune la macerat în 250 ml de vin roșu coaja tăiată în bucăți și miezul desfăcut în sferturi de la o portocală amară. Bea câteva înghițituri ori de câte ori simți oboseala.

Artroză

Odată cu schimbarea vremii, articulațiile încep să scârțâie? Varza e de ajutor. O frunză uscată în cuptor și aplicată cu un bandaj pe zona dureroasă calmează suferința. Alt remediu: 50 ml de ulei de măsline și 50 ml de suc de lămâie se încălzesc pe foc mic, timp de 5 minute; după ce s-a răcit

amestecul, se masează cu el articulațiile dureroase, cu răbdare, 10-15 minute. Apoi se înfășoară zona cu o eșarfă din lână, pentru a o ține la căldură.

Migrene

Toacă una sau două cepe și pune-le pe un tifon. Acoperă cu o bucată de bumbac și aplică pe frunte. Lasă să acționeze cât mai mult timp. Sau: pune pe un șervet 5-6 felii de măr tăiate mai gros, pudrează-le cu sare de bucătărie, împăturește șervetul și pune compresa astfel obținută pe frunte (evident, te întinzi la orizontală); las-o să acționeze 20 de minute sau și mai mult, dacă durerea nu cedează. Și câteva foi de ceapă înmuiate în apă clocotită, puse e frunte cu un bandaj, alungă migrena, dacă le lași să acționeze mai mult timp.

Balonare

Ce legătură are balonarea cu perioada aceasta din an? Are, pentru că începe postul Paștelui, iar balonarea e un simptom frecvent întâlnit când se trece de la alimentația bogată în proteine animale la cea exclusiv vegetală. Dacă te confrunți cu această problemă, ai la îndemână mai multe remedii naturale. Iată câteva dintre ele: pisezi un cățel de usturoi până când obții o pastă pe care o înghiți. Sau: bei un pahar de oțet de cidru în care pui și mentă – după gust – o dată pe zi. Sau: infuzezi 15 minute o linguriță de mărar mărunțit și 15 g de ghimbir tocat fin în 250 ml de apă clocotită. Filtrezi și bei câte o cană după fiecare masă.