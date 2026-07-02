Până acum, liceenii au trecut prin proba scrisă la Limba și literatura română, desfășurată pe 29 iunie, și prin proba obligatorie a profilului, organizată pe 1 iulie. Printre disciplinele opționale ale examenului se numără Anatomia, Geografia, Informatica, Psihologia și Economia.

Conform statisticilor Ministerului Educației, doar doi din trei elevi care au început clasa pregătitoare în urmă cu 13 ani au ajuns să susțină Bacalaureatul, un parcurs marcat de 12 miniștri ai Educației.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

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