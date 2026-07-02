Imagini rare cu Cheloo la „Asia Express” 2026. Ipostaza în care a apărut artistul la filmări. „Când corpul spune stop”

Filmările noului sezon Asia Express au loc în China și Uzbekistan. Producătorii de la Antena 1 le-au pregătit concurenților trasee dificile, prin zone încărcate de istorie și cultură, condiții propice pentru probele care le vor testa limitele, condiția fizică, psihică și răbdarea.

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Printre echipele care au participat la provocarea de a trăi cu un singur dolar pe zi se numără Cheloo și Mihai Ban, prietenul și camaradul său de la Raliul Dakar.

„Primele imagini cu Cheloo și Ban în aventura vieții lor sunt aici. Când corpul spune stop, mintea spune mai departe. Asia Express – Drumul Mătăsii, din toamnă, la Antena 1”, a fost mesajul de pe pagina de Instagram a emisiunii.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii de la Antena 1, a vorbit despre Cătălin Ștefan Ion, omul din spatele artistului Cheloo. Într-un interviu exclusiv acordat recent, soția lui Răzvan Fodor i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a anunțat, cum este, de fapt, Cheloo.

„Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, a spus Irina Fodor pentru Cancan.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Cheloo a fost ridicat de mascați și încătușat și a ajuns în grija medicilor de la Spitalul de Psihiatrie Voila, în urma unui episod marcant în care ar fi încercat să se automutileze cu o armă albă. Incidentul a avut loc la Câmpina.

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