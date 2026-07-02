Andrea Salvati, din Trofarello, în apropiere de Torino, strângea bani pentru o excursie în Spania alături de prietenii săi, vacanță pe care și-o dorea de mai multe luni.

Potrivit presei italiene, adolescentul alesese să muncească în timpul liber pentru a-și plăti singur călătoria.

Tragedia a avut loc duminică seară, în jurul orei 22:30, în localitatea Poirino, lângă Torino, Italia.

După ce a livrat ultima pizza, Andrea se întorcea cu scuterul la pizzerie pentru a-și încheia programul de lucru.

Băiatul a pierdut controlul mopedului și s-a izbit violent de o rampă de circulație din apropierea unui sens giratoriu.

Transportat de urgență la Spitalul CTO din Torino, Andrea a fost internat în stare gravă. Starea lui s-a deteriorat rapid, iar medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Carabinierii din Chieri au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului.

Primele cercetări indică faptul că ploaia abundentă a făcut carosabilul extrem de alunecos, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra scuterului.

Andrea Salvati locuia în Trofarello și era pasionat de muzica trap. Cu doar câteva zile înainte de tragedie participase, împreună cu vărul său, la concertul artistului Sfera Ebbasta de pe Allianz Stadium din Torino.

Moartea sa a provocat un val de emoție în comunitate, iar numeroși prieteni și cunoscuți i-au adus omagii pe rețelele de socializare.

Primăria din Trofarello a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe familiei: „Andrea Salvati avea doar optsprezece ani. Un viitor întreg înaintea lui, spulberat tragic de un accident care l-a luat departe de familie, de prieteni și de toți cei care îl cunoșteau.”

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