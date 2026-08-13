Am ieșit pe străzile din București și am întrebat trecătorii de unde își iau informațiile despre sănătate, pe cine cred mai repede atunci când trebuie să ia o decizie importantă și câtă încredere au în studiile realizate de companii.

Răspunsurile arată că, deși mulți oameni spun că au încredere în specialiști, experiențele apropiaților și informațiile întâlnite online continuă să influențeze puternic modul în care își formează opiniile și iau decizii.

Cum putem evalua rapid dacă o informație este credibilă? Ce rol joacă datele, cercetarea și transparența în construirea încrederii? Și de ce este important să verificăm sursele înainte de a trage concluzii?

În videoclipul de mai jos, răspunsurile bucureștenilor sunt completate de explicațiile lui Mihai Bundoi, Head Scientific & Medical Affairs la Philip Morris România, care vorbește despre importanța analizării critice a informațiilor, a verificării surselor și a utilizării dovezilor atunci când ne formăm o opinie.

Articol susținut de Philip Morris România