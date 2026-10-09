Agenții AI pot executa sarcini și decide autonom în companii, dar securitatea datelor rămâne o preocupare majoră pentru liderii de business din România

Integrarea agenților AI în activitatea companiilor, în special în analiza datelor, deschide noi oportunități pentru creșterea productivității, automatizarea proceselor și accelerarea deciziilor de business. Prin reducerea timpului alocat sarcinilor repetitive, aceste sisteme le permit echipelor să se concentreze pe proiecte cu un impact mai mare asupra dezvoltării afacerilor. Totuși, autonomia tot mai mare a agenților AI aduce și provocări în rândul specialiștilor și liderilor de business, legate de securitatea datelor, dependența de deciziile automate și păstrarea gândirii critice.

Concluziile reies din discuțiile de la Data Talks 2026, conferința care a reunit, pe 8 octombrie la București, 180 de lideri de business, experți în analiza datelor și business intelligence, specialiști în marketing, ingineri software și profesioniști din domeniul de business sportiv, din peste 60 de companii. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul a avut ca tema principala: “The Agentic Shift”.

„Viitorul ne aduce oportunități despre cum ne putem eficientiza activitatea de zi cu zi, dar și despre cât de mult putem automatiza deciziile pe care le luăm ca profesioniști și unde rămâne esențială judecata umană. Agenții AI ne oferă ocazia să regândim felul în care transformăm datele în rezultate pentru business, iar acest lucru presupune atât competențe noi, cât și o înțelegere clară a responsabilității noastre. An de an, la Data Talks, vedem o comunitate tot mai mare care schimbă experiențe, pune întrebări relevante și contribuie la conturarea acestei noi etape digitale”, a declarat Andrei Popa, Co-Fondator - Data Talks și General Manager - Super România.

Agenda Data Talks 2026 a inclus șapte sesiuni interactive de câte 20 de minute, cu speakeri din companii de referință în tehnologie și business, urmate de un panel de dezbatere despre viitorul analizei datelor și rolul agenților AI în business. Pe scenă au urcat Dorian Hodorogea (Google Cloud), Costin Ochescu (Adobe), Paula Murphy (Mindway AI), Adrian Nițișor și Andrei Popa (Super Technologies), Bogdan Lazăr (Multi Media Est), Vladimir Dănilă (Linearity), Răzvan Botezatu (Untold) și Vlad Ciurcă (Techsylvania), aducând un mix de perspective din tehnologie, industriile creative și organizarea de evenimente.

În cadrul Data Talks a fost realizat și un barometru în rândul participanților înscriși, pentru a identifica principalele oportunități și provocări legate de utilizarea agenților AI.

Rezultatele barometrului indică o perspectivă pragmatică: specialiștii văd în agenții AI, înainte de toate, un sprijin pentru echipele de analiză a datelor și business intelligence. Accentul cade pe eficientizarea activității acestora și pe valorificarea datelor în deciziile de business, în timp ce dezvoltarea unor noi surse de venit ocupă, deocamdată, un loc secundar.

În privința provocărilor, principala preocupare vizează păstrarea discernământului profesional în interpretarea datelor și evaluarea recomandărilor generate de AI. Protejarea informațiilor și stabilirea responsabilității pentru deciziile sistemelor autonome completează tabloul îngrijorărilor. Riscul pierderii locurilor de muncă se situează pe ultimul loc, ceea ce sugerează că respondenții sunt mai preocupați de modul în care tehnologia le va transforma rolul decât de înlocuirea acestuia.

„Inteligența artificială ne ajută să economisim enorm de mult timp, iar acest câștig este real. Întrebarea esențială este însă ce facem mai departe. Îi vom cere pur și simplu să facă tot mai mult sau vom alege să folosim timpul câștigat acolo unde contează cu adevărat: pentru a analiza în profunzime, a lua decizii bine fundamentate și a ne concentra pe ceea ce doar oamenii pot face? Eficiența este doar punctul de plecare. Adevărata valoare stă în felul în care folosim timpul pe care ni-l oferă”, a declarat Costin Ochescu, Director of Engineering, Customer Data Platform, Adobe.

Foto: Costin Ochescu, Adobe

„Adevărata forță a inteligenței artificiale stă nu doar în ceea ce poate automatiza, ci și în capacitatea de a ne ajuta să observăm din timp semnale care altfel ar putea trece neobservate. În domeniul jocului responsabil, de exemplu, diferența dintre a interveni după apariția unei probleme și a o preveni ține adesea de identificarea unor schimbări subtile de comportament, cu mult înainte ca persoana în cauză să le conștientizeze. Tehnologia trebuie să susțină grija față de oameni și să ne ajute să intervenim la timp, când încă putem schimba lucrurile”, susține Paula Murphy, Head of Commercial, Mindway AI.

Foto: Paula Murphy, Mindway AI

Discuțiile au avut loc într-un context în care utilizarea inteligenței artificiale este mai puțin răspândită în companiile din România decât în cele din orice alt stat membru al Uniunii Europene, rata de adopție fiind de doar 5,2%, mult sub media europeană, de 20%, potrivit unui studiu Eurostat publicat la finele anului 2025.

Despre Data Talks

Fondată în anul 2022, de către Andrei Popa și Anna Rossudowska – lideri de business intelligence din cadrul Super Technologies, Data Talks este o comunitate a profesioniștilor de data analytics din Europa Centrală și de Est (CEE).