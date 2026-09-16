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Raben, la bilanțul de 10 de ani de activitate în România: Țara poate deveni un important hub logistic între Europa de Vest și de Est, Balcani și Turcia

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Raben România
Foto: Raben România
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Peste 4,7 milioane de expediții, sute de angajați și 13 locații până la final de 2026

La zece ani de la intrarea pe piața locală, Raben România estimează că va încheia 2026 cu aproximativ 4,7 milioane de expediții, peste 350 de angajați și 13 depozite în țară. Compania vede România ca pe o piață cu un rol tot mai important în rețeaua sa europeană, cu potențial de a deveni un hub logistic important pentru fluxurile dintre Europa Centrală, Balcani, Turcia și Republica Moldova.

Raben România și-a început activitatea în octombrie 2016 cu două depozite, în București și Arad, și o echipă de 12 persoane. Astăzi, compania operează 11 locații, are 350 de angajați și 22 de conexiuni directe cu depozite strategice din rețeaua europeană Raben.

Până la finalul anului, compania estimează că va depăși un milion de expediții numai în 2026 și va ajunge la 13 depozite, odată cu dezvoltarea operațiunilor din Iași, Târgu Mureș și Constanța.

„Când am intrat în România, în 2016, vedeam potențialul unei piețe mari și avantajul poziției sale geografice. Zece ani mai târziu, România are un rol mult mai important în rețeaua noastră europeană. Vedem în continuare oportunități generate atât de dezvoltarea economiei și a infrastructurii, cât și de poziția țării între Europa Centrală, Balcani, Turcia și regiunea Mării Negre. Credem că România poate deveni un hub logistic tot mai relevant pentru această parte a Europei”, declară Ewald Raben, CEO Raben Group.

Portofoliul companiei a crescut în această perioadă de la câteva sute la câteva mii de clienți, iar FMCG, agricultura, DIY și industria chimică se numără printre sectoarele cel mai bine reprezentate.

„Am pornit cu o echipă mică și două depozite, iar astăzi avem o rețea care acoperă întreaga țară și conexiuni zilnice cu Europa. Creșterea din acești zece ani se vede în volume, în numărul de locații, dar și în capacitatea noastră de a livra în 24 de ore oriunde în România. Următorul pas este să continuăm dezvoltarea rețelei și să folosim tot mai bine poziția României în regiune”, declară Tomasz Niezwicki, General Manager Raben România.

10 ani de Raben România, în cifre

  • Peste 350 de angajați (față de 12 în 2016)
  • 13 locații în plan până la final de 2026 (față de două la începutul activității)
  • Peste 35.000 mp de spații logistice estimați la final de an (3.000 mp în 2016)
  • Peste 1 milion de expediții estimate pentru 2026 ( 2.497 în primul an)
  • Aproximativ 4,7 milioane de expediții în zece ani
  • Peste 13 milioane EUR în investiții strategice (fără costurile spațiilor închiriate)
  • 22 de conexiuni directe cu depozite strategice Raben din Europa
  • Aprox. 300 de camioane implicate zilnic în distribuția națională

România, legătură între Europa Centrală și sud-estul continentului

Raben România are în prezent 22 de conexiuni directe cu depozite strategice din rețeaua europeană și linii directe de grupaj cu nouă țări. Prin serviciile FTL (full truck load) și LTL (less than truck load), compania deservește direct toate piețele europene.

Poziția geografică a României, accesul la Marea Neagră, dezvoltarea infrastructurii rutiere și conexiunile cu Bulgaria, Grecia și Turcia pot crește rolul pieței locale în fluxurile logistice regionale.

În următorii ani, Raben urmărește continuarea dezvoltării rețelei din România, creșterea predictibilității serviciilor, digitalizarea operațiunilor și extinderea conexiunilor cu piețele din Europa Centrală și de Sud-Est.

Despre Raben Group

Raben Group este un furnizor de servicii logistice de origine olandeză, care oferă servicii TFL complete: logistică contractuală, rețea rutieră (domestică, internațională și spre Est), Fresh Logistics, transport FTL și intermodal.

Cei 95 de ani de experiență și recunoașterea pe piață permit companiei să construiască și să mențină relații pe termen lung cu clienții. Raben oferă logistică „cu chip uman” pentru întreprinderi mici, mijlocii și mari. Parteneriatul și încrederea fac parte din acest stil de colaborare. În business, Raben respectă principiile fair play, deoarece consideră că relațiile bazate pe onestitate reciprocă construiesc un viitor mai bun.

Grupul deține peste 180 de filiale proprii în 17 țări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Elveția, Turcia și Ucraina) și gestionează aproximativ 2.000.000 m² de spațiu de depozitare. Zilnic, Raben trimite pe șosele 10.000 de camioane. În 2025, operatorul logistic a înregistrat venituri de 2,3 miliarde EUR. Totuși, totul a pornit de la o mică afacere de familie olandeză. Valorile caracteristice companiilor de familie sunt și astăzi importante pentru Grup, având un impact pozitiv asupra implicării angajaților și a relațiilor cu clienții.

Raben sunt „People with Drive”. Este o echipă care iubește provocările și joacă mereu pentru același obiectiv. Cei 12.400 de angajați au fiecare propria motivație care împinge echipa înainte. Se distinge prin spirit antreprenorial, energie și dorința de a obține mereu mai mult.

Grupul își propune să fie motorul care nu doar menține lumea în mișcare, ci o face mai bună și mai verde. De aceea, implementează consecvent strategia de sustenabilitate, bazată pe trei piloni: organizație responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe Transport marfă și logistică contractualăhttps://romania.raben-group.com/

Despre Raben România

Raben este prezentă în România de 10 ani și operează propria rețea de 10 depozite, prin care asigură colectări și livrări în zonele alocate, inclusiv servicii de grupaj, cu timpi de tranzit competitivi.

Totul a început însă cu o mică afacere de familie din Țările de Jos. Și astăzi, valorile asociate unei afaceri de familie rămân importante pentru companie și contribuie pozitiv atât la implicarea angajaților, cât și la relațiile cu clienții.

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