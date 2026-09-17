Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va decide luni dacă-l susține pe Siegrfied Mureșan: „Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, joi, că a luat act „cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui” pentru premier, Siegrfied Mureșan, şi anunţă că a convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru a „analiza cu atenţie această propunere a dreptei”. Şedinţa social-democraţilor va avea loc luni.

„Am luat act cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României. Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale”, a swcris, joi, pe Facebook, Sorin Grindeanu, imediar după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la desemnarea unui noi premier.

Grindeanu afirmă că „România se află, însă, într-o situaţie extrem de dificilă”: ” Încăpăţânarea lui Ilie Bolojan de a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti”.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic”, a mai transmis preşedintele PSD.

Acesta anunţă că a convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care se va analiza cu atenţie această propunere a dreptei.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării. Ale ţării noastre, Siegfried!”, a mai scris Grindeanu pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.