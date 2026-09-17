Cea mai mare bancă din Germania anticipează noi amenințări pentru economia globală: „Inflația va crește brusc, mult mai des”

Economia globală se află într-o transformare profundă, iar cele mai recente analize ale Deutsche Bank indică faptul că ne îndreptăm spre un nou regim economic, dominat de constrângeri ale ofertei și de o inflație persistentă. Raportul publicat pe 14 septembrie, intitulat „Răzbunarea ofertei: Un nou regim pentru economie”, avertizează că soluțiile economice tradiționale ar putea deveni ineficiente în fața noilor provocări, conform elEconomista.

O schimbare de paradigmă

În 2020, economiile dezvoltate se confruntau cu rate ale dobânzilor aproape de zero și chiar negative, în timp ce prețurile stagnează sau scădeau. Excesul de producție și economii devenise o problemă majoră. Însă, în doar câțiva ani, lumea s-a schimbat dramatic. În prezent, anumite bunuri sunt din ce în ce mai rare, investițiile cresc rapid – în special în sectorul inteligenței artificiale –, iar inflația rămâne ridicată, în ciuda eforturilor băncilor centrale de a o reduce la 2%.

Henry Allen, strateg la Deutsche Bank, explică în raport: „Până acum, în anii 2020, ne-am întors la o lume determinată de ofertă. Creșterea a fost limitată atât de deficitul de ofertă, cât și de cererea insuficientă. Numai în acest an, am fost martorii unor consecințe semnificative rezultate din închiderea Strâmtorii Hormuz, cu repercusiuni asupra prețurilor petrolului, inflației și creșterii economice”.

De ce politicile tradiționale nu mai sunt suficiente

Într-un context în care producția este limitată de factori precum conflictele geopolitice, tarifele comerciale sau restricțiile logistice, măsurile clasice de stimulare economică ar putea agrava situația. Reducerea ratelor dobânzilor sau creșterea cheltuielilor publice ar putea stimula cererea, însă, fără o ofertă corespunzătoare, efectul direct ar fi o inflație și mai mare.

Un exemplu concret este oferit de Allen: „Dacă rafinăriile nu pot produce mai multă motorină sau dacă fabricile de cipuri nu își pot extinde capacitatea, atunci orice creștere a cererii va duce inevitabil la creșterea prețurilor”. În aceste condiții, politicile economice din anii 2010, bazate pe ideea că oferta va răspunde întotdeauna cererii, devin irelevante.

Piața muncii, sub presiunea schimbărilor demografice

Problemele legate de ofertă sunt amplificate de schimbările demografice. Generația baby boom se pensionează, lăsând în urmă o forță de muncă tot mai redusă. Această tranziție determină angajatorii să majoreze salariile pentru a atrage și reține angajați, ceea ce contribuie la crearea unei spirale preț-salariu. În plus, pensionarii, beneficiind de economii substanțiale și pensii generoase, continuă să susțină consumul, menținând presiunea asupra prețurilor.

„Vârfurile inflației vor fi mai frecvente într-o lume cu ofertă limitată, deoarece nu există suficientă capacitate economică disponibilă pentru a răspunde creșterii cererii”, avertizează raportul Deutsche Bank. Mai mult, indexarea pensiilor la nivelurile tot mai ridicate ale prețurilor ar putea agrava dezechilibrul economic.

Ce soluții propune Deutsche Bank

Pentru a face față acestei noi realități, raportul recomandă politici care să extindă capacitatea productivă a economiei. Printre soluțiile sugerate se numără flexibilizarea pieței muncii, creșterea vârstei de pensionare și stimularea investițiilor în infrastructură și producție.