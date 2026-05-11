Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea să scadă la doar 100 de lei. Însă nu e motiv de panică, pentru că la acești bani s-ar putea adăuga încă 250 de lei sub forma unei burse de prezență la școală sau la grădiniță. Cu două condiții însă: elevii și preșcolarii să frecventeze cursurile și să aibă media 10 la purtare. Decizia face parte dintr-un proiect de lege și are ca scop prevenirea abandonului școlar.

Peste doar câteva zile, elevii de-a opta intră în focurile examenelor de admitere la liceu. Este vorba, mai exact, despre cei care vor susține probele de aptitudini. Ei bine, avem o veste pentru ei: în toate sălile de examen, inclusiv pe terenurile de sport, copiii vor fi monitorizați audio- video prin amplasarea unor camere de supraveghere. Decizia a fost luată de Ministerul Educației în încercarea de prevenire a fraudelor.

Au început înscrierile la concursul național de Titularizare, însă cererea este mai mică față de anul trecut. Cât despre posturi, cele mai căutate sunt în zona educației timpurii: educatori, învățători, profesori de sprijin sau consilieri școlari. Examenul presupune o probă practică – inspecția la clasă – și o probă scrisă, care va avea loc în data de 21 iulie. Pentru a deveni titular un profesor trebuie să ia minimum nota 7 la ambele probe.

Românca Bianca Biro, profesoară de Limba franceză la o școală din Helsinki, a explicat cum funcționează sistemul de educație finlandez. Pe scurt: pentru elevii din clasele mici notele nu prea contează, iar copiii primesc foarte puține teme. În școlile finlandeze, la ora de muzică se predă pian sau chitară, la materiile opționale elevii învață să gătească sau să se orienteze în natură, iar la educație emoțională află despre sexualitate, cum să prevină consumul de droguri, bullying-ul și violența. Mai mult, în Finlanda o oră pe săptămână este dedicată cititului. Obligatoriu!

Liceul William Shakespeare din Timișoara, unul dintre liceele de elită ale orașului, a fost închis de Direcția de sănătate publică din cauza condițiilor precare în care învățau elevii. Inspectorii au descoperit săli de clasă pline de mucegai și igrasie, pereți exteriori cu tencuiala căzută, scări foarte înguste, uși de acces defecte, podele umflate și crăpate. Clădirea este administrată de primărie, însă autoritățile locale nu făcut nimic pentru remedierea situației, au declarat pentru Libertatea părinții, dar și directorul școlii.

