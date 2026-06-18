O nouă sursă de energie la 200 de metri adâncime

Șase localități din provincia Tarragona, în regiunea Catalonia, ar putea încălzi și răci o parte dintre clădiri folosind energia geotermală. Conform publicației focus.de, care citează presa spaniolă, aceasta este concluzia unui studiu realizat de Institutul Cartografic și Geologic al Cataloniei (ICGC), la solicitarea unui fond de tranziție al guvernului regional catalan.

Forajele exploratorii efectuate la adâncimi cuprinse între 100 și 200 de metri au confirmat existența unor condiții favorabile în subsolul localităților Ascó, Flix, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp, Ulldemolins și El Perelló. Alegerea acestor localități nu este întâmplătoare. Toate se află în zona de influență a centralelor nucleare Ascó și Vandellòs, a căror închidere treptată ridică provocări economice pentru regiune. Fondul de tranziție a fost creat tocmai pentru a sprijini comunitățile afectate de transformările economice generate de acest proces.

Cum funcționează sistemul bazat pe energie geotermală

Modelul propus se bazează pe geotermia de mică adâncime. Forajele ajung la maximum 200 de metri, iar printr-o rețea de conducte energia termică extrasă din subsol este transportată către pompe de căldură care produc încălzire și apă caldă menajeră.

Principalul avantaj față de energia solară sau eoliană este continuitatea alimentării. Energia geotermală este disponibilă permanent, indiferent de condițiile meteorologice sau de anotimp.

Problema principală identificată în toate cele șase localități este costul ridicat al investițiilor. Autoritățile locale intenționează să solicite finanțare prin programe dedicate tranziției energetice, inclusiv prin Fondul de Tranziție Nucleară. Implementarea proiectelor va depinde de aprobarea acestor finanțări.

Localitățile care ar putea beneficia de proiect

Rezultatele studiului sunt considerate pozitive în toate cele șase comunități, diferențele fiind date în principal de caracteristicile geologice și de posibilitățile financiare locale.

Ulldemolins, cu aproximativ 400 de locuitori, este localitatea care dispune de cel mai avansat proiect preliminar. Sunt prevăzute aproximativ 90 de foraje, suficiente pentru alimentarea unei treimi din teritoriul localității, respectiv 135 de clădiri și 285 de proprietăți.

Flix, cu aproximativ 3.300 de locuitori, este situată pe râul Ebro și se confruntă cu variații mari de temperatură pe parcursul anului, ceea ce face ca energia geotermală să fie o soluție eficientă pentru echilibrarea termică. Suntem încântați. Tot ceea ce ține de energie regenerabilă accesibilă ne consolidează reziliența. Geotermia reprezintă aici un factor de stabilitate”, a declarat primarul Francesc Barbero.

În Ascó, localitate cu aproximativ 1.600 de locuitori și gazda centralei nucleare cu același nume, studiul arată că 84 de foraje de câte 120 de metri ar fi suficiente pentru alimentarea unei treimi din comunitate.

Montbrió del Camp, cunoscută deja pentru izvoarele sale termale, ar putea dezvolta o rețea cu 152 de foraje care să deservească 99 de blocuri de locuințe și 217 spații climatizate. Costul estimat al proiectului este de 2,8 milioane de euro.

Mont-roig del Camp, cu aproximativ 14.600 de locuitori, a efectuat deja la sfârșitul anului 2024 un prim foraj de test la 110 metri adâncime și așteaptă o decizie privind finanțarea din partea Institutului pentru Diversificarea și Economisirea Energiei din Spania.

El Perelló, cu aproximativ 3.000 de locuitori, se află încă în faza de evaluare, însă autoritățile locale s-au declarat favorabile participării la program.

Germania are un potențial geotermal uriaș, insuficient exploatat

În țări precum Islanda sau Suedia, tehnologia geotermală este utilizată de decenii. În Spania însă, folosirea energiei geotermale rămâne limitată și este întâlnită în principal la clădiri individuale. Rețelele municipale de încălzire bazate pe geotermie sunt încă rare.

Germania este mai avansată în acest domeniu, însă și acolo există un potențial considerabil nevalorificat. Institutul Fraunhofer pentru Infrastructuri Energetice și Geotermie estimează că aproximativ trei sferturi din clădirile existente ar putea fi încălzite sau răcite prin geotermie de mică adâncime. În ceea ce privește geotermia profundă, care presupune foraje de câțiva kilometri, aceasta ar putea acoperi până la 25% din necesarul de căldură al rețelelor municipale și al industriei.

În prezent, doar o mică parte din acest potențial este utilizată.

Unul dintre cele mai importante proiecte din Germania se află la München. Compania municipală de utilități operează cea mai mare instalație geotermală din țară. Complexul de la centrala Sendling, care utilizează șase foraje la adâncimi între 2.400 și 3.200 de metri, furnizează din 2021 aproximativ 60 MW de energie termică pentru anumite zone ale orașului. În estul metropolei este în construcție o nouă instalație cu o capacitate planificată de 80 MW și o pompă de căldură de mari dimensiuni. Potrivit planurilor, din 2033 aceasta va putea asigura încălzirea pentru aproximativ 75.000 de gospodării.

În România, prima stație geotermală a fost inaugurată anul trecut, la Oradea, instalația fiind proiectată să furnizeze încălzire pentru aproximativ 6.000 de apartamente din cartierul Nufărul I.

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