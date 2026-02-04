„Sarea iodată nu și-a îndeplinit în totalitate rolul”

Ana-Maria Iordache este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Decebal din Deva. Pasionată de Chimie, tânăra a declarat că ideea acestui proiect i-a venit după ce a citit mai multe articole științifice. A fost momentul în care a realizat că deficiența de iod este o problemă reală, la nivel mondial. 

„Peste 2,2 miliarde de oameni sunt afectați. Pentru acest salon internațional am realizat un proiect legat de o abordare profilactică a deficienței de iod, în care am studiat cum biofortificarea cu iod pe ardei iuți poate fi folosită în combaterea acestei probleme globale”, a explicat eleva. 

Tânăra consideră că sarea iodată pe care oamenii o folosesc în alimentație nu și-ar fi îndeplinit, în totalitate, rolul. S-a gândit, prin urmare, cum ar putea compensa acest deficit, cu ce ar putea veni în plus. 

„Am observat că sarea iodată nu și-a îndeplinit scopul. Chiar dacă aceasta este prezentă în 85% din gospodării, totuși nu a rezolvat problema. Și atunci m-am gândit că putem folosi o metodă care să nu înlocuiască, neapărat, sarea, ci să vină în ajutorul ei, ca o metodă în completarea acestei substanțe”, spune Ana-Maria.

Ardeiul iute ar putea preveni deficitul de iod din organism. Ideea aparține unei eleve din Deva și a fost premiată cu aur la un salon de inventică din Taiwan
Consumul de ardei iuți fortificați cu iod ar putea preveni boli grave. Foto: Shutterstock

Iodul, introdus în cinci soiuri de ardei. „Voi relua experimentul și pe culturile de roșii”

Experimentul său a vizat cultivarea unor soiuri de ardei iute biofortificat cu iod. Concret, substanța a fost  introdusă direct în plantă, în timpul perioadei de creștere.

„Am luat cinci soiuri de ardei iute și am introdus direct iodul în plantă în timp ce aceasta creștea. Ardeiul iute a fost folosit pentru a putea măsura și nivelul de capsaicinoide, moleculele care îi dau iuțeala. Și asta a putut permite analiza acestei părți a metabolismului pentru a vedea dacă planta este supusă unui stres foarte mare în timpul procesului de biofortificare”, a explicat Ana-Maria. 

Rezultatele? Această biofortificare a avut loc, iodul a crescut în plantă, la unii ardei chiar cu 850% față de control, ceea ce este foarte mult. „De asemenea, la partea de clorofilă, am măsurat și acest pigment fotosintetic. Am observat că biofortificarea chiar induce o creștere, ceea ce înseamnă că fotosinteza are loc mult mai bine. Iar la partea de capsaicinoide, observăm o alternanță între doze și diferă de la soi la soi, ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți și să facem studii focusate pe diferite specii de ardei pentru a le implica în agricultură”.

Tânăra și-a propus să continue acest studiu prin extinderea experimentelor pe culturile de roșii și prin folosirea iodului organic. De asemenea, tratamentul plantelor ar urma să includă aplicarea iodului și pe frunze, nu doar în sol, a mai spus eleva.

Inventatorul Corneliu Birtok Băneasă: „Un proiect de viitor”

Ana-Maria speră ca studiul să fie finalizat în vară. „Poate va deschide calea unor noi studii, prin care să aducem această metodă în practică, pentru că ar putea schimba viețile multor oameni și ar putea aduce deficiența de iod la un nivel foarte jos, la nivel mondial”. 

Talentul și munca tinerei au atras atenția inventatorului Corneliu Birtok Băneasă, fondatorul Asociației de Cercetare-Inovare CorneliuGroup. 

„Este un proiect foarte interesant, care se pliază foarte bine pe cerința pieței și pe necesitățile actuale generată de această deficiență de iod, la nivel mondial. Ana-Maria s-a concentrat foarte mult pe obiectivul pe care și l-a propus, a avut un timp de reacție foarte bun. Împreună cu ea ne-am înscris la această prestigioasă expoziție internațională din Taiwan, organizată sub tutela World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)”, a menționat Birtok Băneasă.

Ana-Maria speră ca invenția ei să fie aplicată, în viitor, în agricultură. Foto: Facebook
Ana-Maria speră ca invenția ei să fie aplicată, în viitor, în agricultură. Foto: Facebook

Ana-Maria Iordache: „Mi-aș dori să aplic această idee în agricultură”

Premiul obținut în Taiwan reprezintă pentru Ana-Maria Iordache o recunoaștere a muncii pe care a depus-o și o împlinire pentru că a putut trece dincolo de problemele de chimie teoretică de la clasă. 

„Acest premiu înseamnă mai mult decât o recunoaștere a muncii mele. Înseamnă că toată chimia pe care am studiat-o mi-a permis să creez ceva real, nu doar să rezolv niște probleme pe hârtie, să aplic metode noi și să vin cu o inovație care să poată schimba la un nivel mic lumea. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung să aplic această metodă în agricultură și chiar să o aduc la un nivel real. 

Eleva își dorește să continue cercetările și în timpul facultății pe care o va alege. „Mi-ar plăcea ca toată cercetarea pe care o vreau să fac, să o mutăm din partea teoretică și experimentală de laborator în viața reală a oamenilor, să combatem o problemă reală care există și pe care uneori părem că o ignorăm”, a mai spus Ana-Maria Iordache.

