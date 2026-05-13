„Conflictele apar, ne confruntăm și cu bullying. Însă important este cum gestionăm astfel de situații”

Ca și în România, elevii din Finlanda trebuie să respecte anumite norme de comportament, de conduită, dar și regulile interne ale școlii în care învață. „Eu cred că în orice școală din lume există provocări mai mari sau mai mici în ceea ce privește comportamentul elevilor față de ceilalți colegi și chiar față de profesori. Vrem, nu vrem, conflictele apar. Și este și normal să se întâmple așa. Până la urmă, să nu uităm că ne referim la colectivități de copii care interacționează zilnic între ei. Însă important este cum gestionăm astfel de situații, cum le facem față, cum le prevenim și cum le sancționăm”.

Chiar dacă vorbim despre un sistem de educație extrem de flexibil, care pare, uneori, chiar permisiv, regulile sunt impuse ca să fie respectate, iar cine calcă strâmb își asumă consecințele. Pedepsele nu se negociază: ai greșit, îți asumi.

„Mai ales că regulamentul de ordine interioară este prezentat copiilor, la început de an școlar, în detaliu. Totul este discutat, explicat, elevii știu foarte bine ce le este permis și ce nu. Apoi, fiecare diriginte stabilește împreună cu elevii săi regulamentul clasei”, continuă profesoara. „Totul este foarte clar, foarte transparent prezentat. Aici nu este loc de interpretări sau ambiguități”.

Pe de altă parte, în școlile din Finlanda sancțiunile nu sunt doar vorbe goale. Ele se aplică în toate cazurile, fără excepție. „În general, profesorii diriginți sunt responsabili de tot ceea ce se întâmplă în clasa lor, ei fiind cei care decid gravitatea faptelor comise, dar și cum ar trebui să fie pedepsiti elevii care încalcă regulile”.

Elevii aflați în detenție au voie doar să citească. Ei își pot alege cărți din biblioteca mobilă. Foto: Bianca Biro

„Se gândesc o oră la ce au greșit”

De exemplu, în clasele mari, pentru cinci întârzieri la ore copiii primesc detenție. Sau dacă ies din curtea școlii, în pauze, pentru a se duce la magazinul de peste drum. „Cine primește detenție este obligat să rămână la școală o oră în plus, în zilele de miercuri, după terminarea programului. De exemplu, la noi în școală elevii încheie cursurile la ora 14.30, iar cei aflați în detenție – la 15.30”.

Ce fac în această oră, cu ce-și ocupă timpul? „Sunt supravegheați în permanență de un cadru didactic și se gândesc la ce anume au greșit, reflectează la faptul că trebuie să vină la școală, că trebuie să arate respect față de profesori, față de materia pe care aceștia o predau, față de colegii lor”.

Acești copii, dacă într-o zi se nimerește să fie mai mulți în detenție, ei nu sunt lăsați să interacționeze unii cu alții, pedepsele pe care le primesc nu sunt doar o formă fără fond. „Nu sunt doar ca să spunem că am făcut ceva, că am luat măsuri. Consecințele sunt foarte clare și se aplică fără excepție”.

În detenție, elevii nu au voie să-și facă temele, să scrie, să se joace, să vorbească între ei, să desfășoare activități plăcute, relaxante. „Li se permite doar să citească, dacă vor. Dacă nu, stau efectiv și nu fac nimic. Să spunem că reflectează la greșeala comisă”.

În școala unde predă Bianca Biro nu există o sală specială de detenție, iar elevii nu sunt pedepsiți la grămadă, așa cum vedem în filmele americane. „Fiecare elev este supravegheat de dirigintele sau profesorul său ori în clasă, ori în altă încăpere sau chiar afară, în exteriorul școlii”.

Elevii finlandezi fac orele de educație pentru mediu chiar în mijlocul naturii. Foto: Bianca Biro

Lege pentru elevii din Helsinki: fără telefoane mobile la ore

În funcție de regulile pe care le încalcă, în funcție de comportamentul față de colegi, de profesori, de școală, elevii au parte și de ședințe de consiliere care se desfășoară în prezența părinților. „Sunt discuții pe care le avem cu copiii și părinții acestora. Adulții sunt chemați la școală și vorbim despre conduita copilului chiar de față cu el”.

Orice abatere este înregistrată în catalogul electronic, iar profesorii au datoria de a monitoriza comportamentul elevilor. „Elevii nu au voie să plece de la oră, să iasă din clasă, coridoarele școlii sunt supravegheate video, iar noi știm în permanență unde sunt copiii și ce fac. Siguranța lor este luată foarte în serios”.

De asemenea, elevii finlandezi nu au voie să intre la ore cu telefoanele mobile. „Din toamna trecută, orașul Helsinki a interzis accesul la ore cu orice device, cu orice dispozitiv. Acestea sunt depuse în dulapul personal al copiilor sau pot fi ținute în geantă. Nu în buzunar, nu pe bănci, în bănci sau în mână”.

Bianca Biro: „Fără acces la device-uri, copiii au învățat să alerge, să se joace, să comunice între ei”

Bianca ne-a explicat că, până anul trecut, legea permitea copiilor să folosească telefoanele mobile în pauze. „Însă, cu timpul, am constatat că mulți dintre ei nu se puteau deconecta de la aceste device-uri, nu se mai concentrau la ore, erau mereu cu gândul în altă parte, la jocurile din online, la mesajele pe de rețelele de socializare. Mai mult, uneori foloseau telefoanele chiar în timpul activităților de la ore”.

A fost o perioadă dificilă pentru profesori, căci trebuiau să confiște dispozitivele, să le ducă la cancelarie, apoi să se întoarcă în clasă. Se pierdea mult timp, se consuma multă energie, nu mai vorbim despre nemulțumirile copiilor. „Acum această problemă a dispărut. Și mi se pare un lucru extraordinar de bun, pentru că am observat o schimbare de comportament în rândul elevilor. Petrec mai mult timp împreună, interacționează fizic unii cu alții, nu doar online, ies la joacă, fac sport în pauze, vorbesc unii cu alții, se joacă”.

În școala unde predă Bianca Biro există locuri special amenajate pentru relaxare, pentru petrecerea timpului liber în pauze: „Avem mese de ping-pong, fotolii și canapele unde elevii se adună, joacă cărți, citesc, se relaxează, avem o zonă de închiriere de echipament sportiv, terenuri de baschet și fotbal, avem leagăne, chiar și un mic parc de aventură, în pădure. Elevii noștri au început să alerge mai mult, să se miște, au devenit mai activi”.

Bianca Biro este profesoară de limba franceză la o școală din Helsinki. Românca locuiește în Finlanda de 20 de ani. Foto: arhivă personală

Elevii agresivi, trimiși acasă. „În situații grave, pot fi exmatriculați două zile”

Am întrebat-o pe profesoara Bianca Biro dacă în școlile din Finlanda există bullying, elevi agresivi, violenți. Răspunsul? Da, există ca peste tot, însă, de-a lungul timpului, în sistemul de educație au fost implementate o mulțime de măsuri de prevenire care chiar funcționează. „Avem de-a face cu copii care provin din cele mai diverse medii, copii care vin din familii de imigranți din întreaga lume, tineri în formare, care au preluat din familie anumite modele de comportament și care învață tot din familie cum să-și rezolve conflictele. De multe ori, învață prost. Da, avem parte aproape zilnic de conflicte, unele mai mici, altele mai mari, conflicte verbale, dar și fizice”, ne-a mărturisit profesoara.

Fenomenul de bullying există și în școlile din Finlanda, însă este combătut prin toate mijloacele și cu toate armele. „În fața agresiunii, școala noastră manifestă toleranță zero. Iar pentru combaterea fenomenului avem reguli clare, avem sancțiuni clare”.

Sper deosebire de profesorii din România, cei din Finlanda sunt instruiți cum să facă față acestor situații, cum să lupte împotriva lor, cum să le prevină, cum să stingă conflictele din fașă. „Știm exact ce avem de făcut, suntem instruiți, există un regulament care trebuie urmat pas cu pas pentru gestionarea unor astfel de situații de criză”.

Când afară este cald, profesorii țin orele în curtea interioară a școlii, în aer liber. Foto: Bianca Biro

Bianca Biro ne-a explicat că elevii, în pauze, sunt supravegheați de echipe de profesori, copiii aflându-se tot timpul în vizorul unui cadru didactic. „Intervenim rapid în orice conflict și încercăm cât de repede putem să dezamorsăm situația”. Interesant este însă ce se întâmplă după incident. „Dacă situația este una gravă, atunci ziua de școală a elevului agresiv se întrerupe. Dacă incidentul are loc înainte de ora mesei, lăsăm copilul să mănânce, iar apoi îi sunăm familia, iar el este trimis acasă. Această decizie este luată de directorul școlii”.

Însă lucrurile nu rămân așa. „Noi încercăm să-i sprijim pe copii și în momentele lor bune, și în cele mai puțin bune. Când revine la școală, a doua zi, avem cu elevul sancționat o serie de discuții pe marginea a ceea ce s-a întâmplat. Încercăm să aflăm motivele care au dus la incidentul respectiv, încercăm să înțelegem de ce a recurs la acel comportament agresiv, îi explicăm riscurile, consecințele”.

În anumite situații, elevul agresiv stă acasă și în ziua următoare. „Este exmatriculat o zi. Îi oferim, practic, timp pentru a se liniști și pentru ca lucrurile să se mai așeze, să se mai limpezească puțin. Iar apoi, îl convocăm la discuții. Și sunt cazuri când, la aceste întâlniri, pe lângă părinți, participă chiar și psihologul școlii”, a mai explicat Bianca Biro.

În 2012, Bianca Biro a creat grupul de joacă în limba română „Zmeișorii din Helsinki”. Foto: arhivă personală

Cine este profesoara Bianca Biro

Bianca Biro are 45 de ani și este din Bistrița. A ajuns în Finlanda în anul 2006, împreună cu soțul ei, care își găsise la Helsinki un loc de muncă.

„Imediat ce am ajuns, am intrat într-un program de integrare pus la dispoziție de serviciile sociale finlandeze, destinat familiilor celor care vin aici să lucreze. Am învățat limba și cultura finlandeză în cadrul unui curs care a durat 8 luni, iar apoi mi-am căutat de muncă”.

Opt ani a lucrat la o companie privată de training, în cadrul căreia a creat material educațional, coordonând proiecte educaționale. „În 2012, am creat grupul de joacă în limba română „Zmeișorii din Helsinki”, proiect care s-a dezvoltat apoi pe platforma educațională www.zmeisorii.ro – o pagină internet cu resurse educaționale inspirate din educația finlandeză”.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE