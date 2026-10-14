Parizer de porc pe etichetă, dar nu și la analizele de laborator: Cum a transformat o fabrică porcul în pui

Un produs vândut într-un mare lanț de hipermarketuri din România drept „parizer de porc” nu a întâlnit porcul decât, cel mult, din greșeală. Analiza de laborator a arătat că mezelul conținea doar 1% carne de porc, restul fiind carne de pasăre. Producătorul a oferit o explicație halucinantă: de vină ar fi fost apa din carne, care ar fi transformat „porcul în găină”.

Analizele spun altceva: doar 1% carne de porc

Un sortiment de parizer cumpărat de reporterii Obervator News și dus direct la analize în laborator conținea, în realitate, doar 1% carne de porc, deși eticheta promitea 50%. Testele au arătat că mezelul era făcut de fapt din carne de pasăre și aditivi peste limita legală. Un kilogram din acest parizer costă doar 10 lei.

În urma anchetei jurnalistice, produsul etichetat drept „parizer de porc” a fost retras recent de pe rafturile unui mare lanț de hipermarketuri din România.

„Un produs care ar fi trebuit să fie parizer cu porc, iar a cărui etichetă spunea că ar conține 50% carne de porc, la analiza de biologie moleculară, la analiza speciei, a avut doar 1% porc”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), potrivit publicației citate.

De fapt, produsul era realizat preponderent din carne de pasăre, unul dintre cele mai ieftine tipuri de carne disponibile pe piața românească. Eticheta menționa însă altceva.

„Este o substituție a unui tip de carne mai scump un pic, carnea de porc, cu carnea de pui. De fapt, el este un parizer cu carne de pui, carnea de porc este într-o cantitate aproape neglijabilă”, a adăugat Alexandru Cîrîc.

Explicația halucinantă a proprietarului fabricii

Proprietarul fabricii unde a fost produs parizerul susține că de vină ar fi... apa din carnea de pui.

„Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc”, a explicat proprietarul fabricii, în fața reporterilor.

Ulterior, acesta l-a pus pe inginerul fabricii de carne să explice situația: „Înseamnă că umiditatea din carnea de porc merge toată către pui, că altfel nu mi-am explicat situația. Noi am verificat problema aceasta, că am mai avut probleme, și am făcut analize și dacă vedeți avem buletine care au ieșit ADN de porc 46, ADN de pui 60, analize care au ieșit ADN de porc 4,7 și ADN de pui 95,3, care au fost pe aceeași rețetă. Foarte diferit iese și nu am găsit soluția de ce ies analizele așa. Nu am știut cum să reacționăm, atât timp cât pentru siguranța alimentară era un produs conform, am observat că chestia asta deviază foarte mult cantitativ pe parte de analiză, am întrebat și doctorii noștri, au dat din umeri”.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a reacționat prompt și a dispus retragerea imediată a loturilor neconforme. Amenzile pentru nereguli în etichetare pot ajunge până la 100.000 de lei, iar în cazuri grave, se poate dispune oprirea temporară sau permanentă a comercializării produselor.

Reprezentanții companiei au confirmat că lotul menționat a fost scos din vânzare și că sunt în desfășurare noi teste pentru verificarea calității produselor.

Problemele parizerului: polifosfați și nitriți

În urma analizelor, majoritatea sortimentelor de parizer testate au fost depistate cu un conținut ridicat de polifosfați, aditivi utilizați pentru a reține apa în produs. În plus, s-au identificat și coloranți artificiali și niveluri ridicate de nitriți.