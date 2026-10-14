Un român, mama și mătușa sa, arestați în Austria după moartea unui tânăr. Sunt acuzați că i-au vândut plasturi cu fentanil

Un bărbat de 38 de ani, mama și mătușa sa au fost arestați în Austria, fiind suspectați că au vândut ilegal aproximativ 1.000 de plasturi cu fentanil. Ancheta a început după moartea unui tânăr din Linz.

Familia de traficanți

Anchetatorii din Austria au destructurat o rețea de trafic cu medicamente opioide, în care erau implicați trei membri ai aceleiași familii de români, relatează Kronen Zeitung.

Un bărbat de 38 de ani, mama sa în vârstă de 54 de ani și mătușa acestuia, de 62 de ani, au fost arestați preventiv, fiind bănuiți că au distribuit aproximativ 1.000 de plasturi cu fentanil pe piața neagră.

Ancheta autorităților austriece a fost declanșată în luna iulie 2026, în urma unei tragedii petrecute în orașul Linz, din landul Austria Superioară. Un tânăr de 29 de ani a fost găsit mort, iar analizele toxicologice au indicat drept cauză a decesului o supradoză de fentanil.

Polițiștii austrieci au reconstituit traseul substanței interzise și au stabilit că plasturii cu fentanil proveneau din surse medicale, fiind obținuți pe bază de prescripții și ulterior vânduți în afara circuitului legal pentru obținerea de profituri financiare.

Cercetările derulate de anchetatori au dus la identificarea și reținerea celor trei români, alături de un alt bărbat în vârstă de 29 de ani, originar din Linz.

Potrivit sursei citate, cei patru suspecți sunt acuzați că ar fi comercializat ilegal aproximativ 1.000 de plasturi analgezici cu fentanil. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili exact modul în care rețeaua procura rețetele medicale și rolul specific al fiecărui membru din grup.

Ce este fentanilul și de ce poate fi fatal

Fentanilul este un opioid sintetic deosebit de puternic, utilizat în medicină, în special în oncologie, pentru gestionarea durerilor severe. În tratamentele autorizate, substanța este adesea administrată prin intermediul unor plasturi transdermici special concepuți, care eliberează doze mici și controlate din substanța activă direct prin piele, pe parcursul mai multor zile.