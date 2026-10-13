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Concurs directori de școli 2026. Patru profesori au luat nota 1,50 și doar 34 au obținut punctaj maxim. Care este județul cu cea mai mare rată de promovare și ce rezultate s-au înregistrat în București

Laura Macavei
Laura Macavei
Reporter Educație
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Următoarea etapă a concursului este proba scrisă, programată în data de 20 octombrie 2026. Foto: Shutterstock
Următoarea etapă a concursului este proba scrisă, programată în data de 20 octombrie 2026. Foto: Shutterstock
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4.615 de profesori au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. În schimb, distribuția notelor arată că patru candidați au obținut doar 1,50, iar 34 au luat nota maximă, 10. Aproape o treime dintre profesorii prezenți nu au atins pragul minim de promovare, de 6. Media notelor a fost 6,45.

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4.615 de profesori au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. În schimb, distribuția notelor arată că patru candidați au obținut doar 1,50, iar 34 au luat nota maximă, 10. Aproape o treime dintre profesorii prezenți nu au atins pragul minim de promovare, de 6. Media notelor a fost 6,45.

Distribuția pe note. Foto: edu.ro
Distribuția pe note. Foto: edu.ro

Patru candidați au luat nota 1,50, iar 34 au obținut nota 10

Proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs, dintre care două în București.

Potrivit graficului publicat de Ministerul Educației, patru candidați au obținut nota 1,50, iar alți doi au primit nota 0. Doi profesori au luat nota 1, iar 17 au obținut nota 2. La nota 2,50 s-au încadrat 26 de candidați.

La polul opus, 34 de candidați au obținut nota 10, iar 112 au luat nota 9,50. Alți 233 de profesori au obținut nota 9.

Peste 1.200 de candidați au fost respinși

Cele mai multe note sub pragul de promovare s-au concentrat în apropierea notei minime de 6. Conform distribuției publicate de minister, 547 de candidați au obținut nota 5, iar 670 au luat nota 5,50. Pentru promovare era necesară nota minimum 6, astfel că aceste rezultate nu le permit candidaților să continue concursul, în cazul în care notele rămân neschimbate după contestații.

În total, 6.684 de candidați s-au prezentat la probă, din cei 6.841 înscriși și validați, cu excluderea candidaților din județul Buzău, unde organizarea concursului a fost suspendată.

Ministerul Educației a anunțat o rată de promovare de 69,05%, ceea ce înseamnă că aproximativ 31% dintre cei prezenți nu au promovat. Numărul oficial al candidaților declarați promovați este de 4.615, iar media notelor a fost 6,45, cu o mediană de 6,5.

Rata de promovare pe judete Foto: edu.ro
Rata de promovare pe judete Foto: edu.ro

Decalaj între candidații din mediul urban și cel rural: directorii de la oraș, promovabilitate mai mare

Datele Ministerului Educației indică diferențe între candidații proveniți din școlile urbane și cei din mediul rural. Rata de promovare a fost de 70,9% în rândul candidaților din unitățile de învățământ din mediul urban, față de 65,7% în cazul celor proveniți din școlile rurale.

Graficul prezintă rata de promovare a probei de evaluare a competențelor din concursul pentru directorii și directorii adjuncți ai școlilor, pe județe și în București, comparativ cu rata națională de 69%. Se observă diferențe mari între județele cu cele mai bune rezultate și cele în care mai puțin de 60% dintre candidați au promovat.

Covasna, Sălaj și Cluj, cele mai mari rate de promovare

Covasna se află pe primul loc, cu o rată de promovare de 82,1%, cu 13,1 puncte procentuale peste media națională. Sălaj și Cluj urmează cu rezultate de peste 81%.

Mehedinți, Călărași și Iași, cele mai mici rate de promovare

La polul opus se află județele în care rata de promovare a fost cea mai scăzută. Călărași este singurul județ din grafic în care rata de promovare coboară la aproximativ 55%. Diferența față de Covasna, județul cu cel mai bun rezultat, este de 26,8 puncte procentuale.

În Mehedinți, rata de promovare a fost de 57,9%, ceea ce înseamnă că aproape 6 din zece candidați nu au trecut proba.

Pe grupe de vârstă, cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în categoria 40-44 de ani.

Ce au avut de rezolvat profesorii la proba de competențe

Candidații au avut la dispoziție maximum 60 de minute pentru a rezolva un test standardizat cu 20 de întrebări, fiecare valorând 0,5 puncte. Fiecare întrebare a avut patru variante de răspuns, dintre care una singură era corectă.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și au vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli.

Testul a cuprins șapte întrebări de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic. Evaluarea s-a desfășurat digitalizat, pe platforma dedicată.

Nota obținută la această probă nu intră în media finală a concursului, însă promovarea este obligatorie pentru continuarea procesului de selecție. Candidații pot contesta rezultatul în termen de 24 de ore de la comunicare.

Concurs directori de școli 2026. Când este programată proba scrisă

Următoarea etapă a concursului o reprezintă proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026. Aceasta va evalua cunoștințele de management și legislație școlară.

În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie va avea loc evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune.

Proba de interviu este programată în perioada 12-27 noiembrie și va include evaluarea proiectului managerial, a competențelor digitale, a capacității de rezolvare a unor situații-problemă și a modului în care candidații își susțin planurile manageriale.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt programate pentru 9 decembrie 2026.

Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Foto: Vlad Chirea
Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Foto: Vlad Chirea

Mesajul ministrului Educației, Mihai Dimian: „Școlile au nevoie de profesori care să-și asume responsabilitatea conducerii lor”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis candidaților care au participat astăzi la prima probă a concursului pentru ocuparea postului de directori, cea de competențe, un mesaj pe rețelele de socializare. Oficialul le-a mulțumit directorilor pentru participare și i-a felicitat pe cei care au promovat.

„ Le mulțumesc tuturor colegilor care au participat și îi felicit pe cei care au promovat! Celor care nu au atins pragul le transmit încurajarea de a continua pregătirea și de a participa la următoarele sesiuni ale concursului. Sper ca și colegii care nu s-au înscris, dar care, analizând subiectele, constată că ar fi putut promova această probă, să aibă mai multă încredere în propriile competențe și să participe la următoarea sesiune de concurs. Școlile au nevoie de profesori dispuși să-și asume responsabilitatea conducerii lor”, a scris ministrul Mihai Dimian pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a ținut să precizeze că în anul 2028 România va participa pentru prima dată la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților (PIAAC), cunoscut drept PISA pentru adulți.

„Am discutat frecvent, în contextul testelor PISA, despre cât de important este să folosim ceea ce știm pentru a rezolva probleme din viața reală. Pentru a dezvolta aceste competențe în școli, avem nevoie ca și noi, adulții, să le valorificăm în propria activitate. În acest context, reamintesc că România va participa pentru prima dată la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților (PIAAC) în 2028. Indiferent de testarea despre care vorbim, mesajul educațional este comun: cunoștințele își arată valoarea atunci când știm să le folosim”, a transmis ministrul Dimian.

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Tags: elevi educatie Ministrul Educației Mihai Dimian
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