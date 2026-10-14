Atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului: cel puțin doi morți, zeci de răniți și o centrală energetică lovită. Ucraina acuză lipsa avertismentelor aliaților

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete balistice lansat de forțele ruse asupra capitalei Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri. Printre victime se numără și un copil de opt ani, iar patru persoane se află în stare gravă la spital, conform datelor transmise de primarul Kievului, Vitali Kliciko, relatează Ukrainska Pravda și The Kyiv Independent.

Bilanțul tragic vine după ce o rachetă rusească a lovit direct un bloc de locuințe cu nouă etaje din cartierul Desnianskîi.

Clădirea a fost cuprinsă de un incendiu violent, mobilizând zeci de echipaje de salvare. Trupul celei de-a doua victime a fost recuperat de sub dărâmături la câteva ore după atac, în timp ce salvatorii au transportat 16 persoane rănite la unitățile medicale din capitală.

Locuitorii au avut la dispoziție doar câteva momente pentru a se adăposti, alertele aeriene fiind declanșate aproape simultan cu exploziile.

Maksim, un locatar al imobilului afectat, a relatat că deflagrația i-a spulberat ferestrele înainte ca el și partenera sa să apuce să iasă pe hol pentru a căuta un adăpost, totul petrecându-se într-o fracțiune de secundă.

Pericolul s-a extins rapid și spre vestul Ucrainei, unde sirenele au sunat în regiunile Liov, Volînia și Ivano-Frankivsk.

Infrastructura critică, vizată direct: centrala CHPP-4 a fost avariată

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că atacul a vizat în mod prioritar infrastructura energetică a capitalei. Instalația CHPP-4, una dintre cele mai mari și mai importante centrale electrice și termice din Kiev, a fost lovită de rachetele rusești.

Liderul de la Kiev a avertizat că Moscova pregătește noi valuri de lansări cu rachete balistice în perioada imediat următoare, semnalând că rețeaua energetică rămâne ținta principală a Kremlinului odată cu apropierea sezonului rece.

Pe lângă distrugerile materiale, atacul scoate la iveală o vulnerabilitate critică de ordin strategic.

Consilierul prezidențial Dmitro Litvin a confirmat că Ucraina nu a mai primit notificări prealabile din partea aliaților occidentali cu privire la lansarea rachetelor balistice, situație care s-a repetat pentru a doua zi consecutiv.

Forțele Aeriene ucrainene au reiterat că, în datele de 12 și 13 octombrie, nu au recepționat informații de la parteneri despre traiectoriile sau decolările de pe teritoriul Federației Ruse.

În lipsa acestor avertizări timpurii, sistemele locale de apărare antiaeriană au detectat rachetele balistice abia când acestea se aflau în imediata apropiere a Kievului, scurtând drastic timpul de reacție.