Cât costă un litru de benzină și motorină, miercuri, 14 octombrie 2026, în București, Iași, Cluj, Timișoara, Constanța

Prețurile carburanților au rămas neschimbate miercuri, 14 octombrie 2026, față de ziua precedentă. În București, benzina standard costă între 10,11 și 10,17 lei pe litru, iar motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei pe litru, potrivit Peco Online.

Prețurile la benzină și motorină din București au rămas neschimbate miercuri, 14 octombrie 2026, comparativ cu cele afișate marți, 13 octombrie, la toate cele șase stații monitorizate: MOL, Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom.

Benzina standard costă între 10,11 și 10,17 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei pe litru.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină din principalele orașe sunt în București, Iași și Constanța pentru motorină, respectiv în București, Iași și Constanța pentru benzină, la valorile minime afișate pe platformă.

Cât costă benzina în București, miercuri, 14 octombrie 2026

Benzina standard se vinde miercuri, 14 octombrie 2026, în București, cu prețuri cuprinse între 10,11 și 10,17 lei pe litru. Tarifele sunt aceleași ca marți, 13 octombrie, la toate cele șase rețele de benzinării monitorizate.

La MOL, litrul de benzină costă 10,14 lei, preț neschimbat față de ziua precedentă. La Rompetrol și OMV, benzina standard se vinde cu 10,17 lei pe litru, fără modificări față de marți. La Socar, un litru de benzină costă 10,11 lei, același tarif ca în ziua precedentă.

Lukoil afișează un preț de 10,15 lei pe litru, iar la Petrom, benzina standard costă 10,11 lei pe litru. Niciuna dintre cele două rețele nu a modificat prețurile față de marți, 13 octombrie.

Astfel, dintre stațiile monitorizate, cele mai mici prețuri la benzină sunt la Socar și Petrom, unde litrul costă 10,11 lei.

Cel mai mare tarif este afișat la Rompetrol și OMV, respectiv 10,17 lei pe litru.

Cât costă motorina în București, miercuri, 14 octombrie 2026

Prețurile motorinei standard au rămas, de asemenea, neschimbate în București, miercuri, 14 octombrie 2026, față de marți. La MOL, Rompetrol și OMV, motorina costă 10,92 lei pe litru, același preț ca în ziua precedentă.

Și Lukoil menține tariful de 10,92 lei pe litru, fără modificări față de marți, 13 octombrie.

Cele mai mici prețuri dintre rețelele monitorizate sunt la Socar și Petrom, unde motorina standard costă 10,86 lei pe litru. Tarifele sunt identice cu cele afișate marți.

Prin urmare, motorina se vinde în București cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei pe litru, fără modificări la niciuna dintre cele șase rețele analizate.

Prețuri la benzină și motorină, miercuri, 14 octombrie 2026 / Sursa foto: Peco Online

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 14 octombrie 2026

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard din România este miercuri, 14 octombrie, de 10,05 lei pe litru. Tariful este afișat la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, pe DJ 693, la ieșirea Orțișoara–Seceani de pe A1.

Cea mai ieftină motorină standard din țară costă 10,75 lei pe litru și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, pe DN 39.

În principalele orașe din România, prețurile minime afișate de platformă sunt diferite de la o localitate la alta. În București, benzina standard costă cel mai puțin 10,11 lei pe litru, iar motorina, 10,86 lei pe litru. În Cluj-Napoca, prețurile minime sunt de 10,09 lei pe litru pentru benzină și 10,84 lei pe litru pentru motorină.

La Timișoara, benzina standard pornește de la 10,09 lei pe litru, iar motorina, de la 10,83 lei pe litru. În Iași, cel mai mic preț este de 10,11 lei pe litru pentru benzină și de 10,86 lei pe litru pentru motorină. Aceleași valori minime sunt afișate și în Constanța: 10,11 lei pe litru pentru benzină și 10,86 lei pe litru pentru motorină.