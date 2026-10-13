Directoarele de la Colegiile Naționale „Gheorghe Lazăr” și „I.L.Caragiale” din București, eliminate din concursul de directori după prima probă. Explicațiile celor două

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, au fost eliminate din concursul de directori după prima probă.

Ce a transmis Ionela Neagoe

În ultimii ani, cele două unități de învățământ au avut rezultate remarcabile la examenele naționale, iar la nivel național, în rândul școlilor, au o reputație foarte bună.

Într-o discuție cu Educație Privată, atât Ionela Neagoe, cât și Andreia Bodea au indicat timpul prea scurt de rezolvare ca problemă principală.

„Când am văzut cât erau de alambicate erau subiectele, am avut senzația ca vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister sa dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană”, a declarat Ionela Neagoe pentru Educație Privată.

Andreia Bodea: „Nu a fost problemă dificultatea, ci raportul cantitate-timp”

Andreia Bodea a punctat faptul că fiecare item avea un text lung, astfel că problema nu a fost dificultatea, ci raportul cantitate-timp.