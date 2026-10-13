Directoarele de la Colegiile Naționale „Gheorghe Lazăr” și „I.L.Caragiale” din București, eliminate din concursul de directori după prima probă. Explicațiile celor două

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Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, au fost eliminate din concursul de directori după prima probă.
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În ultimii ani, cele două unități de învățământ au avut rezultate remarcabile la examenele naționale, iar la nivel național, în rândul școlilor, au o reputație foarte bună.
Într-o discuție cu Educație Privată, atât Ionela Neagoe, cât și Andreia Bodea au indicat timpul prea scurt de rezolvare ca problemă principală.
„Când am văzut cât erau de alambicate erau subiectele, am avut senzația ca vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister sa dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană”, a declarat Ionela Neagoe pentru Educație Privată.
Andreia Bodea a punctat faptul că fiecare item avea un text lung, astfel că problema nu a fost dificultatea, ci raportul cantitate-timp.
„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi – două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă intreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a transmis Andreia Bodea pentru Educație Privată.
4.615 de profesori au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. În schimb, distribuția notelor arată că patru candidați au obținut doar 1,50, iar 34 au luat nota maximă, 10. Aproape o treime dintre profesorii prezenți nu au atins pragul minim de promovare, de 6.