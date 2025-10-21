Gala Directorii Anului 2025. Cine sunt cei patru câștigători

Titlul de Directorul Anului 2025 a fost câștigat de Mariana Stan de la Școala Gimnazială nr. 1 din Dor Mărunt, județul Călărași. La categoria Inovare, a fost premiat Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș din județul Alba, iar la categoria Antreprenoriat, Iulian-Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal, județul Olt. Titlul de Directorul Anului 2025 pentru Egalitate de Șanse i-a revenit Sorinei Marinela Perșinaru de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din București. Cei patru câștigători au gestionat un buget total de peste 9 milioane de euro, a tranmis AVE România într-un comunicat.

Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dor Mărunt, județul Călărași, a câștigat trofeul Directorul Anului 2025. Foto: AVE România

Mariana Stan, Directorul Anului 2025. „Pastila de dimineață”, program-tratament împotriva bullying-ului

Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dor Mărunt, județul Călărași, a implementat proiecte care au transformat dinamica școlii, oferind elevilor o voce și un spațiu autentic de exprimare, iar profesorilor o oportunitate de inovare didactică. A schimbat modul de luare a deciziilor, creând grupuri de lucru tematice formate din profesori voluntari, care au libertatea de a propune și implementa măsuri.

Prin inițiativa „Pastila de dimineață”, a introdus în programul școlii câte 15 minute zilnic pentru învățare interdisciplinară și formarea gândirii critice atât la elevi, cât și la cadrele didactice.

Profesorii sunt susținuți să creeze resurse educaționale deschise, iar elevii au învățat să utilizeze aplicații educaționale și să creeze conținut digital propriu (podcasturi, reviste școlare online, infografice). Participarea elevilor la activități extracurriculare și proiecte a crescut cu 40%, iar profesorii sunt implicați activ în grupuri de lucru sau crearea de resurse în proporție de peste 80%.

A implementat desfășurarea de ore remediale la limba română și matematică dimineața, în intervalul 7 – 8, când elevii sunt mai odihniți, iar rezultatul este un procent de promovabilitate la Evaluarea Națională între 90 și 100%. Modelul a fost preluat și de alte unități școlare.

A construit un ecosistem digital adaptat nevoilor reale ale școlii, toate clasele au fost dotate cu echipamente IT la standarde europene. A atras fonduri europene (POCU, PNRAS, PNRR), gestionând un buget de aproximativ 2 milioane de euro.

Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș din județul Alba a câștigat premiul cel mare la secțiunea Inovare. Foto: AVE România

Marius-Cosmin Pintea, Directorul Anului 2025 pentru Inovare: de la digitalizare completă la bunăstare socio-emoțională

Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș din județul Alba, a dezvoltat un model integrat de intervenție, axat pe modernizare digitală, îmbunătățirea infrastructurii, educație incluzivă și bunăstare socio-emoțională.

Procesul educațional a fost complet digitalizat prin dotarea tuturor elevilor și profesorilor cu tablete și echipamente IT. Peste 90% dintre aceștia utilizează în mod activ tehnologia la clasă.

Prin programele „Învățare cu stare de bine” și „Detectivi pe tărâmul emoțiilor” au fost introduse elemente de educație socio-emoțională și non-formală în activitățile școlare și extrașcolare. Cadrele didactice au fost formate în utilizarea de instrumente psihopedagogice pentru cultivarea stării de bine, aplicate ulterior în activitățile directe cu elevii. Peste 700 de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal au fost implicați în activități socio-emoționale.

Finanțarea necesară implementării intervențiilor din școală a fost obținută printr-o combinație de programe europene (FEDR, PNRR), buget național și local, parteneriate cu ONG-uri și comunitatea și resurse proprii ale unității de învățământ. Valoarea totală a bugetului gestionat se ridică la aproximativ 2,6 milioane de euro.

Iulian-Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal, județul Olt, directorul Anului 2025 la Antreprenoriat. Foto: AVE România

Utilizarea surselor de energie regenerabilă i-a adus directorului Iulian-Ninel Nicolae din Caracal premiul pentru Antreprenoriat

Iulian-Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal, județul Olt, a reușit să repoziționeze școala ca un exemplu local de dezvoltare durabilă și educație modernă. Prin implementarea proiectului de Creștere a Eficienței Energetice Moderate, în valoare de peste 2 milioane de euro, școala a devenit un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Lucrările de modernizare au vizat întreaga structură a școlii, atât la exterior, cât și în interior. Au fost complet refăcute instalațiile termice și electrice, precum și sistemele de stingere a incendiilor. Au fost instalate panouri solare pentru apă caldă, panouri fotovoltaice pentru încălzire dotate cu baterii de stocare, precum și pompe de căldură. Ca urmare a implementării proiectului, s-au înregistrat o reducere medie de 34% a consumului de energie electrică și termică și o scădere a cheltuielilor totale cu utilitățile cu 27%.

Sorina Marinela Perșinaru, directoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din București, premiul cel mare la secțiunea Egalitate de Șanse. Foto: AVE România

Sorina Marinela Perșinaru, premiul pentru Egalitate de Șanse. A obținut autorizația pentru singurul liceu special din București

Sorina Marinela Perșinaru, directoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din București, a înființat singurul liceu special autorizat din Capitală pentru elevii cu dizabilități intelectuale, asigurând implementarea unui model de intervenție integrat și funcțional, care conectează educația, terapia, formarea profesională și dimensiunea europeană. Liceul a fost creat pentru a asigura continuitate educațională într-un cadru adaptat, după finalizarea învățământului gimnazial, și le oferă tinerilor din grupurile vulnerabile șansa să urmeze calificări profesionale relevante în regim liceal tehnologic, cu sprijin educațional, terapeutic și social integrat.

Școala are, din anul 2021, dublă acreditare Erasmus (în domeniul educației școlare și al formării profesionale VET), iar, în 2025, a obținut pentru a treia oară consecutiv certificatul național de Școală Europeană. A trecut de la statutul de beneficiar punctual la lider de consorțiu educațional pentru formare profesională, promovând principiul incluziunii, diversității și egalității de șanse în cadrul proiectelor Erasmus+, cu peste 30 de mobilități pentru elevi și 46 pentru profesori în ultimii doi ani, în opt țări europene. A atras fonduri europene prin proiecte din cadrul programului Erasmus+ de peste 2,4 milioane de euro.

Premii de 3.500 de euro cu care directorii vor continua proiectele începute în școli

Premiul acordat fiecărei categorii este de 3.500 de euro, sumă oferită pentru a continua un proiect demarat în școală sau pentru a începe unul nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului. De asemenea, Bucharest Business School, școala de afaceri a ASE București, în parteneriat cu AVE, oferă fiecărui câștigător o bursă pentru programul MBA in Education.

Cei 12 finaliști naționali vor avea acces gratuit timp de un an la Platforma educațională EDUS si la platforma de management dedicată implementării proceselor administrative și de asigurare a calității în educație. Toți finaliștii regionali vor primi câte o minibibliotecă pentru școală din partea Bookster.