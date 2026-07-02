Prezent la petrecerea Unica, organizată zilele trecute în capitală, Cătălin Botezatu a spus că este la un pas să își piardă răbdarea și să le „distrugă” pe cele care n-au niciun talent și care fac bani din Instagram.

„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea. În afară de 3-4-5 fete… care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani…

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Se promovează pe ele. Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job? Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători”, a spus designerul, potrivit Cancan.

Mai mult, Cătălin Botezatu îi sfătuiește pe influenceri să „pună mâna să muncească” și să își găsească o meserie utilă.

„Acești influenceri… Aici cred că un sfert sunt numai influenceri. Dacă vă uitați, numai penibili și penibile sunt și aici. Da. Nu te uita așa la mine, că așa e. Toți penibilii și penibilele.

Ce dracu? Terminați-vă, bă! Puneți mâna și munciți! Duceți-vă, că nu mai avem croitori! Uite, în domeniul meu, nu mai avem cizmari. Sunt oameni care în IT, care au nevoie de voi. Sunt oameni în restauante… Puneți mâna și lucrați în restaurante, că au oamenii nevoie de voi. Ce dracu influenceri? Terminați-vă cu prostiile astea!”, a declarat Cătălin Botezatu într-un interviu recent.

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