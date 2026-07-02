Potrivit datelor oferite de către Răzvan Pascu, firma lui de turism a înregistrat rezervări și vânzări de peste un milion de euro pentru circuitele și vacanțele premium.

„Rezultatul confirmă interesul ridicat al românilor pentru circuite de grup premium, vacanțe exotice construite atent și produse turistice cu un nivel ridicat de organizare, servicii garantate și experiențe curatoriate. Pentru noi, această primă săptămână a fost o confirmare foarte puternică. Compania nu a fost lansată ca un simplu site de vacanțe, ci ca un proiect construit pe investiții reale, pe locuri garantate, pe parteneriate internaționale și pe încrederea oamenilor care au călătorit cu mine în ultimii ani.

Faptul că am depășit pragul de un milion de euro în rezervări și vânzări în doar câteva zile ne arată că există o cerere clară pentru un alt tip de produs turistic: mai atent, mai bine explicat, mai personal și mai bine organizat”, a spus Răzvan Pascu.

Compania lui de turism a fost lansată cu investiții directe de peste 750.000 de euro, realizate în special în avansuri către furnizori internaționali, servicii turistice blocate și dezvoltare IT. Separat de aceste investiții, compania are deja servicii turistice contractate sau rezervate de peste 4 milioane de euro, printre care bilete de avion de grup de peste un milion de euro, servicii la sol de peste două milioane de euro, croaziere de peste 350.000 de euro și un proiect de croazieră de expediție de peste 800.000 de euro.

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„În portofoliul inițial se află peste 1.000 de locuri garantate pentru circuite de grup în destinații precum Australia și Noua Zeelandă, Japonia, Maroc, Tanzania, India, China, Brazilia, SUA, Bahamas și alte destinații exotice. Urmează lansarea de circuite luxury în India și China, dar și America de Sud (Argentina, Brazilia, Uruguay si Chile), Vietnam și Cambodgia, Peru, Mexic, Islanda sau Groenlanda. Pe lângă circuitele de grup, se dezvoltă accelerat și zona de sejururi exotice premium. În prezent sunt deja disponibile vacanțe în Mauritius, urmând ca în perioada următoare să fie lansate sejururi în Maldive, Thailanda, Mexic, Polinezia Franceză, Hawaii și Caraibe”, a adăugat Răzvan Pascu.

În final, acesta a dezvăluit și de unde vine numele companiei lui: „Nozomi vine din limba japoneză și poate fi tradus prin speranță, dorință, vis sau aspirație”.

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