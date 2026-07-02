Absolvenții de liceu au susținut joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului. Candidații au avut la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea cerințelor, cronometrate imediat după primirea foilor de examen.
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