O fabrică suedeză cu o istorie de 406 ani se află în pragul închiderii după ce Volvo, cel mai important client al companiei Forgex, a anunțat că nu mai cumpără componente produse la Virsbo. Peste 80% din volumele de comenzi ale companiei au dispărut, iar toți cei 66 de angajați din producție au fost concediați, relatează CarUp și Dagens Arbete.

Uzină în faliment după 406 ani, în Suedia

Lovitură devastatoare o uzină metalurgică din orăşelul Virsbo din Suedia. După ce Volvo și-a retras brusc peste 80% din comenzi, 66 de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar fabrica veche de 406 ani urmează să fie închisă.

În micul oraș industrial Virsbo, din provincia Västmanland, oțelul este forjat încă din anul 1620, când a fost construit primul ciocan de forjă. De-a lungul secolelor, uzina a supraviețuit schimbărilor de proprietari, inclusiv celor regale, celor două războaie mondiale și transformărilor industriale, iar meseria de fierar a fost transmisă din generație în generație.

Acum însă, epoca de peste 400 de ani se încheie pentru compania metalurgică Forgex.

La începutul verii a venit vestea care a schimbat totul: cel mai mare și mai important client al companiei, producătorul de camioane Volvo din Köping, a anunțat că nu mai intenționează să cumpere roți dințate de la fabrica din Virsbo. Efectul a fost devastator.

Peste 80% din veniturile Forgex au dispărut imediat, iar compania a intrat rapid într-o procedură de reorganizare judiciară, relatează Dagens Arbete.

66 de angajați au fost concediați

Situația financiară extrem de dificilă a făcut ca disponibilizările să fie puse în aplicare rapid, 66 de angajați din producție fiind concediați.

După negocierile cu sindicatul, care, potrivit IF Metall, s-au încheiat într-o singură oră, s-a stabilit că doar trei angajați din personalul administrativ vor rămâne în companie.

Modul în care angajații au fost informați despre situație este descris drept catastrofal. Mai mulți muncitori s-au prezentat luni la fabrică pentru a-și începe schimbul obișnuit, fără să știe că fuseseră deja dați afară și că, practic, cartelele lor de acces nu mai erau valabile.

„Este al naibii de umilitor pentru oameni să vină aici și să audă: ești eliberat de obligația de a munci, nu ești dorit aici”, a declarat Vidar Antonsen, președintele filialei sindicale IF Metall.

Fabrica din Virsbo există din 1620

Istoria uzinei din Virsbo se întinde pe mai bine de patru secole.

1620 - A fost construit primul ciocan de forjă.

1897 - H. Lagerkrantz cumpără fabrica de la regele Oscar al II-lea.

1930 - Forjarea și prelucrarea metalului devin activitățile principale. Este dezvoltată producția de țevi de oțel, aflată în prezent sub SSAB.

1960 - Este dezvoltată producția de țevi din plastic, în prezent Uponor. Wirsbo Bruks AB este formată din trei divizii: Forjare, Țevi de oțel și Țevi de plastic.

1986 - Wirsbo Bruks AB achiziționează Kolsva Produktion.

1989 - Divizia de forjare devine o companie separată, Wirsbo Smide AB, cu două unități, la Virsbo și Kolsva.

1990 - Wirsbo Smide achiziționează Heros Produktion.

1997 - Componenta achiziționează Wirsbo Smide, parte a ASKO Components, iar compania devine Componenta Wirsbo AB.

2007 - Componenta Wirsbo achiziționează AB Hejarsmide din Smedjebacken, iar producția Heros este mutată aici.

2009 - Fabrica din Kolsva este închisă din cauza pierderilor de volum.

2012 - Componenta Wirsbo achiziționează Arvika Smide AB.

2015 - Se finalizează închiderea fabricii de forjare din Smedjebacken.

2017 - Forgex achiziționează Componenta Wirsbo, iar compania primește numele Forgex Sweden AB.

Cei 66 de angajați concediați se confruntă acum cu perspectiva dificilă de a-și găsi alte locuri de muncă, mulți dintre ei lucrând toată viața în această fabrică.

„Nu am absolut niciun plan. Mi-aș fi dorit să pot rămâne aici până la pensie, mai ales că nu am nicio pregătire profesională. Probabil va trebui să trăiesc acum din economii”, a declarat Vesa Juhola, în vârstă de 59 de ani, pentru Dagens Arbete.