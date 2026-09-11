Cine transmite Marele Premiu de Formula 1 din Spania 2026 la TV. La ce oră încep cursa și calificările de la Madrid

Formula 1 revine după doar o săptămână cu Marele Premiu din Spania, după ce weekendul trecut a avut loc Marele Premiu din Italia, de la Monza, câștigat de Kimi Andrea Antonelli.

Pilotul italian a reușit să câștige cursa de acasă după ce a pornit de pe locul 19, el fiind urmat pe podium de George Russell și Max Verstappen. Astfel, diferența din clasamentul general al piloților s-a mărit considerabil.

Înainte de Marele Premiu din Spania, de la Madrid, Kimi Andrea Antonelli ocupă prima poziție în clasamentul general din acest sezon al piloților, cu 267 de puncte, urmat de George Russel, cu 201 puncte. Poziția a 3-a este ocupată de Lewis Hamilton, cu 191 de puncte, pe locul 4 se află Lando Norris, cu 171 de puncte, iar a cincea treaptă este ocupată de Charles Leclerc, cu 155 de puncte.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Formula 1 revine la Madrid după 45 de ani, circuitul fiind unul destul e dificil, după cum a afirmat recent Max Verstappen. „Pare că circuitul are personalitate, că este spectaculos, cu multe tipuri diferite de viraje”, a afirmat și Carlos Sainz, care a fost completat de Pierre Gasly: „Configurația circuitului este ceva ce nu am mai văzut niciodată. Ai viraje nebunești, viraje fără vizibilitate, o înclinare foarte mare. Este foarte dificil, pentru că totul este foarte sinuos”!

Cursa din acest weekend din Madrid va fi transmisă de Antena 1, duminică 13 septembrie 2026, de la ora 16.00, în timp ce calificările se văd pe Antena 3, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 17.00.

Programul Marelui Premiu din Spania 2026, de la Madrid

Vineri, 11 septembrie 2026:

antrenament 1: ora 14.30 - AntenaPlay

antrenament 2: ora 18.00 - AntenaPlay

Sâmbătă, 12 septembrie 2026:

antrenament 3: ora 13.30 - AntenaPlay

calificări: ora 17.00 - Antena 3 și AntenaPlay

Duminică, 13 septembrie 2026: