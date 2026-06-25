Profesorii cu experiență ar putea ieși mai devreme la pensie

Reprezentanții sindicatelor din Educație depun la Parlament peste 160.000 de semnături pentru susținerea unei inițiative cetățenești care urmărește modificarea Legilor Educației și anularea unor prevederi introduse prin Legea nr. 141/2025.

Potrivit sindicalistului Alexandru Mihai Mihalcea, citat de Adevărul, una dintre cele mai controversate modificări vizează comprimarea grilei de salarizare, ceea ce reduce semnificativ avantajele financiare obținute de cadrele didactice odată cu acumularea experienței.

„Pe de altă parte, profesorii cu experiență, care se simt nedreptățiți de faptul că nu mai pot progresa salarial proporțional cu anii de muncă, vor cere mai devreme pensionarea sau vor căuta să migreze către alte meserii”, a declarat Alexandru Mihai Mihalcea, conform sursei citate.

Sindicalistul susține că noile grile salariale sunt atât de compacte încât vechimea și gradele didactice nu mai au un impact semnificativ asupra veniturilor. În aceste condiții, mulți profesori aflați spre finalul carierei ar putea considera că nu mai există motive să rămână în sistem.

„Nu mai discutăm despre niciun fel de stimulare pentru colegii care au vechime și grade didactice. Pentru 40 și ceva la sută din personalul din învățământ, veniturile îngheață, grila este puternic comprimată, astfel încât diferența dintre salariul de intrare în sistem și salariul de ieșire din sistem va fi foarte mică, ceea ce va duce în continuare sau va menține în continuare lipsa de atractivitate a domeniului educațional”, a subliniat anterior Marius Nistor, la TVR Info.

Indemnizația de dirigenție, un nou motiv de nemulțumire

Un alt punct contestat este transformarea indemnizației de dirigenție într-o sumă fixă de 400 de lei brut pentru toți profesorii, indiferent de vechime.

Alexandru Mihai Mihalcea a explicat că profesorii cu experiență beneficiau anterior de sume mai mari, calculate procentual din salariu.

„Pe grila veche, profesorii cu mai multă experiență puteau primi chiar și 600 de lei, așa că, pentru cei cu sub 20 de ani de vechime, cei 400 de lei pot părea acceptabili, însă pentru cadrele didactice mai experimentate suma este insuficientă”, a precizat acesta.

Sindicaliștii consideră că măsura transmite un semnal negativ către profesorii care au acumulat zeci de ani de experiență la catedră și care se văd tratați similar cu colegii aflați la început de drum.

Protest în fața Parlamentului și peste 160.000 de semnături depuse

În timp ce avertismentele privind pensionarea anticipată a profesorilor se înmulțesc, cele trei mari federații sindicale din Educație organizează joi un nou protest în București.

Acțiunea are loc în fața Palatului Parlamentului, la Alveola Parcului Izvor, unde reprezentanții profesorilor depun peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative care urmărește anularea măsurilor considerate „anti-educație”.

Sindicatele solicită, printre altele, revenirea la normele didactice anterioare, recalcularea corectă a plății cu ora, reducerea numărului de elevi din clase și acordarea unor stimulente pentru profesorii care aleg să predea în zone izolate sau defavorizate.

Liderii sindicali susțin că noua lege de salarizare ar putea avea efecte negative atât asupra atragerii tinerilor în sistem, cât și asupra păstrării profesorilor experimentați.

Sindicaliștii avertizează că o creștere a numărului de pensionări anticipate în rândul profesorilor ar putea accentua deficitul de personal calificat și ar afecta stabilitatea sistemului de educație.

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