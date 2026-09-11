Tocmai când părinții credeau că nimic nu i-ar putea convinge pe copii să reducă timpul petrecut pe rețelele sociale, iată o idee care ar putea da roade.

Mesajele care îi descurajează

Mesajele de avertizare de pe rețelele sociale care atrag atenția asupra efectelor negative privind sănătatea mintală pot determina copiii și adolescenții să reducă timpul petrecut pe platformele digitale. Aceasta este principala concluzie a unui studiu desfășurat de cercetătorii de la Stanford Medicine, publicat în revista JAMA Health Forum, relatează CNN.

În cadrul studiului, tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani și celor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani li s-au prezentat mesaje despre faptul că că rețelele sociale nu sunt sigure și că pot provoca dependență, tulburări de somn, depresie, anxietate și efecte negative asupra sănătății mintale în general.

Participanții din ambele grupe de vârstă au declarat că toate mesajele utilizate în cadrul cercetării au fost eficiente.

Studiul arată că mesajele axate pe riscurile concrete asupra sănătății mintale au fost considerate mult mai eficiente de către participanți decât notificările generice oferite de unele aplicații, cum ar fi sugestiile de pauză pentru gestionarea timpului pe ecran.

Pot funcționa ca un instrument util

Cercetătorii subliniază că aceste avertismente nu reprezintă o soluție unică pentru problema dependenței digitale, dar pot funcționa ca un instrument util de informare și de conștientizare pentru generațiile tinere.

Avertismentele referitoare la sănătatea mintală în general, precum și la depresie și anxietate, au fost cele mai convingătoare, a afirmat autorul principal al studiului, dr. Thomas Robinson, profesor de pediatrie și medicină la Universitatea Stanford.

Participanții au văzut, de asemenea, mesaje privind pauzele voluntare de la rețelele sociale, care s-au dovedit a fi mai puțin eficiente, a spus el.

O limitare a studiului este faptul că le-a cerut participanților să-și anticipeze comportamentul, în loc să măsoare ceea ce au făcut efectiv, a spus Robinson. Cu toate acestea, întrebările din această cercetare au fost puse și în alte studii, a adăugat el, și s-au dovedit a fi predictori fiabili ai comportamentului.

Promovarea unor reglementări

Este prima dată când un studiu a măsurat efectele avertismentelor de pe rețelele sociale, a spus Robinson.

Deoarece acestea par a fi convingătoare, părinții ar putea lua în considerare solicitarea către autorități a unor legi și reglementări care să includă acest tip de avertismente, a spus el.

Responsabilitatea gestionării potențialelor efecte negative ale utilizării rețelelor sociale nu ar trebui să revină doar părinților și copiilor, a subliniat Robinson.

Studiul vine la scurt timp după acordul istoric încheiat de Meta în luna august, prin care compania s-a angajat să plătească 18 miliarde de dolari pentru a soluționa plângerile formulate de mai multe state, conform cărora și-ar fi conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor și să le afecteze sănătatea mintală.

Compania-mamă a Facebook și Instagram nu a recunoscut nicio încălcare a legii și a afirmat că asigurarea siguranței adolescenților reprezintă o prioritate.

Acordul reprezintă un „moment decisiv, deoarece, pentru prima dată, cred că s-a creat un impuls în direcția promovării unei reglementări și a unei legislații mai cuprinzătoare”, a declarat Robinson.

Discutați cu copiii dumneavoastră

Cu toate acestea, este puțin probabil ca simplele avertismente să îi determine pe tineri să folosească mai puțin rețelele sociale.

„Dacă apare un avertisment pe care nu l-ai mai văzut până atunci, te va face să te oprești și să te gândești”, a spus dr. Melissa Greenberg, psiholog clinician și fondatoare a Centrului de Psihoterapie Princeton din New Jersey, care nu a participat la noul studiu. În cele din urmă, însă, noutatea își va pierde din efect. „Oamenii nu mai observă lucrurile care sunt mereu acolo”, a spus Greenberg.

De asemenea, rețelele sociale au un impact diferit asupra copiilor, așa că aceștia au nevoie de diferite tipuri de avertismente, a spus ea. Adolescentul tău ar putea avea nevoie de o discuție specifică despre imaginea corporală sau despre violența întâlnită online.

De aceea, dacă alegeți să le permiteți copiilor să folosească rețelele sociale, este bine să mențineți un dialog continuu cu ei, a spus ea.

Măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari din partea unor state membre, precum Franța, Spania, Grecia și Danemarca, pentru consolidarea protecției copiilor în mediul online.