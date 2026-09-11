5 Știri by Libertatea – Actualitate: Cum se poate face rost de bilete furate la Castelul Peleș | Câți bani cheltuie Guvernul pe protocol

5 știri by Libertatea - Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din România.

34.107 angajați au dispărut de la stat până azi din momentul startului guvernării Bolojan, relevă Libertatea.ro. Ministerul Educației rămâne cel mai mare angajator, având 293.493 de posturi ocupate în iunie. Al doilea minister ca mărime este Ministerul de Interne, cu 125.914 posturi ocupate. La Ministerul Apărării erau 76.220 de posturi în luna iunie.

Limita de 2.000 de vizitatori pe zi impusă la Castelul Peleș epuizează rapid locurile disponibile pe platforma oficială. Așa că zilnic intră în acțiune speculanții. Pentru un preț achitat cash, ei le trimit turiștilor pe telefon un cod QR încă valabil, ocolind astfel sistemul de rezervare. Libertatea.ro a descifrat în exclusivitate schema furtului.

Guvernul nu renunţă la privilegiile sale. Libertatea.ro arată că anul acesta peste 2,3 milioane de lei au fost alocate, doar de către Secretariatul General, pe asigurarea protocolului. Alte 13 milioane de lei au fost cheltuite pe servicii de transport, existând 45 de maşini cu şofer. Contractele de la Cancelaria Prim-Ministrului nu sunt publice.

Philips România a primit o amendă de un milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu în timpul unui control inopinat al Consiliului Concurenței. Autoritatea a controlat în iulie sediul companiei și alți zece distribuitori sau revânzători care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medicale.