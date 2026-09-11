Un accident rutier neobișnuit s-a petrecut pe o stradă din municipiul Pașcani, județul Iași. Un pensionar a ajuns la spital după ce a fost spulberat chiar pe trotuar de un triciclu electric condus de o femeie.

Incidentul aduce din nou în atenție pericolele reprezentate de vehiculele electrice ușoare care circulă pe spațiile destinate exclusiv pietonilor.

Accidentul a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu, pe trotuarul din zona Grădiniței Nr. 4, în Pașcani, potrivit News Pașcani. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care bărbatul a fost spulberat în plin.

În imagini se văd mai multe persoane care se deplasează pe jos, printre care și victima, însoțită de o altă persoană. Imediat, din spate apar doi utilizatori de tricicluri. Unul dintre ei trece pe lângă bătrân, îl trântește, iar ulterior se oprește la câțiva metri.

În urma acestui incident, Poliția Municipiului Pașcani a fost alertată de urgență.