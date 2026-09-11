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Un accident rutier neobișnuit s-a petrecut pe o stradă din municipiul Pașcani, județul Iași. Un pensionar a ajuns la spital după ce a fost spulberat chiar pe trotuar de un triciclu electric condus de o femeie.
Incidentul aduce din nou în atenție pericolele reprezentate de vehiculele electrice ușoare care circulă pe spațiile destinate exclusiv pietonilor.
Accidentul a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu, pe trotuarul din zona Grădiniței Nr. 4, în Pașcani, potrivit News Pașcani. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care bărbatul a fost spulberat în plin.
În imagini se văd mai multe persoane care se deplasează pe jos, printre care și victima, însoțită de o altă persoană. Imediat, din spate apar doi utilizatori de tricicluri. Unul dintre ei trece pe lângă bătrân, îl trântește, iar ulterior se oprește la câțiva metri.
În urma acestui incident, Poliția Municipiului Pașcani a fost alertată de urgență.
Potrivit anchetatorilor, s-a stabilit că victima, un bărbat în vârstă de 79 de ani, se deplasa regulamentar pe trotuarul de pe strada Mihail Kogălniceanu. La un moment dat, acesta ar fi fost lovit din spate de un cărucior electric condus de o femeie de 53 de ani. Deși a avut nevoie de îngrijiri medicale, bărbatul nu a dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu.