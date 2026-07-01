Primele cazuri confirmate de copiat cu ochelari AI

Luna trecută, mai mulți candidați care susțineau în Coreea de Sud un examen de certificare a competențelor de limba engleză, folosit inclusiv în procesele de angajare, au fost surprinși folosind ochelari inteligenți.

Un caz similar a fost raportat și în Taiwan, unde un candidat la admiterea la o facultate de medicină a fost descoperit purtând ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat că privea neobișnuit foaia de examen. În urma verificărilor, aceștia au constatat că rama dispozitivului emana căldură.

În urma incidentelor, autoritățile din Coreea de Sud și Taiwan analizează înăsprirea regulilor privind utilizarea acestor dispozitive în timpul examenelor.

Autoritățile încep să ia măsuri

Fenomenul nu se limitează la câteva cazuri izolate.

În China, unde peste 10 milioane de elevi susțin anual examenul național de admitere la facultate, autoritățile au introdus verificarea tuturor perechilor de ochelari purtate de candidați.

Și în Marea Britanie există îngrijorări. Șeful autorității care supraveghează examenele din Anglia a avertizat că ochelarii cu inteligență artificială și alte dispozitive inteligente, precum căștile, ar putea amplifica fenomenul copierii.

Expert: „Dacă vedem câteva cazuri raportate, vedem mult mai multe cazuri neraportate”

Thomas Corbin, lector la Universitatea Deakin din Australia și cercetător în domeniul utilizării dispozitivelor inteligente în evaluarea academică, consideră că situația este mult mai amplă decât arată statisticile oficiale.

„Dacă vedem câteva cazuri raportate, vedem mult mai multe cazuri neraportate.”, spune acesta.

Lectorul universitar avertizează că dezvoltarea rapidă a dispozitivelor portabile cu inteligență artificială pune sub semnul întrebării actualul model de examinare.

„Inteligența artificială portabilă este o provocare la fel de mare pentru examene precum a fost ChatGPT pentru eseuri în 2022 și pur și simplu nu cred că există vreo modalitate reală prin care să putem avea practici de examen în mod fiabil care să meargă mai departe.”, a subliniat profesorul.

Ochelarii AI au obținut rezultate bune

Profesorul asistent Meng Zili, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong (HKUST), a decis să testeze capacitățile unor ochelari comerciali cu inteligență artificială în cadrul unui examen universitar de inginerie electrică.

Experimentul a demonstrat că dispozitivul putea fotografia subiectele, transmite întrebările către modele lingvistice bazate pe inteligență artificială și afișa răspunsurile direct pe lentile.

Rezultatul a fost surprinzător: scorul obținut cu ajutorul tehnologiei ar fi plasat candidatul în primii cinci dintr-o clasă cu peste 100 de studenți, depășind semnificativ media clasei.

Profesorul Meng Zili spune că experimentul ridică întrebări importante despre viitorul evaluării.

„După efectuarea experimentului, se ridică cu adevărat întrebarea câte cunoștințe trebuie de fapt să memoreze studenții pentru examene, versus dacă ar trebui să le permitem să utilizeze inteligența artificială în timpul evaluării, având în vedere ceea ce este capabilă inteligența artificială acum.”, a spus acesta.

Profesorii spun că sistemul educațional trebuie regândit

Profesorul Zhang Jun, care a coordonat cercetarea împreună cu Meng Zili, consideră că ritmul în care evoluează inteligența artificială este mai rapid decât capacitatea sistemelor educaționale de a se adapta

„Fiecare profesor simte asta”, a spus acesta.

„Adevărata întrebare este cât de repede putem regândi și adapta sistemul nostru educațional – cum putem schimba modul în care predăm și cum îi evaluăm pe elevi.”, subliniază profesorul Zhang Jun.

În opinia sa, provocarea nu constă doar în detectarea tentativelor de fraudă, ci în redefinirea modului în care sunt concepute examenele.

Inteligența artificială nu trebuie interzisă, ci folosită responsabil

Kong Siu Cheung, profesor și director al Centrului de Educație pentru Inteligență Artificială și Competențe Digitale de la Universitatea de Educație din Hong Kong, susține că soluția nu este interzicerea tehnologiei.

„Ar trebui să folosim tehnologia. Ar trebui să folosim inteligența artificială. Nu ar trebui să spunem doar să o evităm, ci să nu o mai folosim… Concluzia este: nu vă externalizați capacitatea de gândire.”

Potrivit acestuia, școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității elevilor de a analiza informațiile, în loc să se bazeze exclusiv pe memorare.

De ce devin ochelarii AI o provocare pentru educație

Pe măsură ce ochelarii inteligenți devin mai mici, mai discreți și pot funcționa independent prin intermediul modelelor de inteligență artificială, specialiștii avertizează că sistemele clasice de evaluare vor deveni tot mai greu de protejat împotriva fraudelor.

Numai anul trecut au fost vândute peste șapte milioane de perechi de ochelari cu inteligență artificială.

Dincolo de riscul de a frauda examenele, dezvoltarea acestor dispozitive redeschide dezbaterea privind rolul examenelor în era inteligenței artificiale și dacă actualele metode de evaluare mai măsoară competențele de care elevii și studenții vor avea nevoie în viitor.

De altfel, profesorii universitari caută tot felul de metode pentru a-i opri pe studenți să copieze cu ajutorul inteligenței artificiale. De exemplu, o profesoară din New York le-a cumpărat studenților săi caiete de un dolar pentru a se asigura că scapă de copiatul cu ajutorul ChatGPT.

Alți profesori folosesc o metodă de modă veche pentru a-i împiedica pe elevi să copieze cu ajutorul ChatGPT.

Pe de altă parte, profesorii universitari „imploră” reintroducerea examenelor de admitere, după ce au constat că studenții nu mai știu matematica de gimnaziu.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE