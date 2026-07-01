Primele cazuri confirmate de copiat cu ochelari AI

Luna trecută, mai mulți candidați care susțineau în Coreea de Sud un examen de certificare a competențelor de limba engleză, folosit inclusiv în procesele de angajare, au fost surprinși folosind ochelari inteligenți.

Un caz similar a fost raportat și în Taiwan, unde un candidat la admiterea la o facultate de medicină a fost descoperit purtând ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat că privea neobișnuit foaia de examen. În urma verificărilor, aceștia au constatat că rama dispozitivului emana căldură.

În urma incidentelor, autoritățile din Coreea de Sud și Taiwan analizează înăsprirea regulilor privind utilizarea acestor dispozitive în timpul examenelor.

Autoritățile încep să ia măsuri

Fenomenul nu se limitează la câteva cazuri izolate.

În China, unde peste 10 milioane de elevi susțin anual examenul național de admitere la facultate, autoritățile au introdus verificarea tuturor perechilor de ochelari purtate de candidați.

Și în Marea Britanie există îngrijorări. Șeful autorității care supraveghează examenele din Anglia a avertizat că ochelarii cu inteligență artificială și alte dispozitive inteligente, precum căștile, ar putea amplifica fenomenul copierii.

Expert: „Dacă vedem câteva cazuri raportate, vedem mult mai multe cazuri neraportate”

Thomas Corbin, lector la Universitatea Deakin din Australia și cercetător în domeniul utilizării dispozitivelor inteligente în evaluarea academică, consideră că situația este mult mai amplă decât arată statisticile oficiale.

„Dacă vedem câteva cazuri raportate, vedem mult mai multe cazuri neraportate.”, spune acesta.

Lectorul universitar avertizează că dezvoltarea rapidă a dispozitivelor portabile cu inteligență artificială pune sub semnul întrebării actualul model de examinare.

„Inteligența artificială portabilă este o provocare la fel de mare pentru examene precum a fost ChatGPT pentru eseuri în 2022 și pur și simplu nu cred că există vreo modalitate reală prin care să putem avea practici de examen în mod fiabil care să meargă mai departe.”, a subliniat profesorul.

Ochelarii AI au obținut rezultate bune

Profesorul asistent Meng Zili, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong (HKUST), a decis să testeze capacitățile unor ochelari comerciali cu inteligență artificială în cadrul unui examen universitar de inginerie electrică.

Experimentul a demonstrat că dispozitivul putea fotografia subiectele, transmite întrebările către modele lingvistice bazate pe inteligență artificială și afișa răspunsurile direct pe lentile.

Rezultatul a fost surprinzător: scorul obținut cu ajutorul tehnologiei ar fi plasat candidatul în primii cinci dintr-o clasă cu peste 100 de studenți, depășind semnificativ media clasei.

Profesorul Meng Zili spune că experimentul ridică întrebări importante despre viitorul evaluării.

„După efectuarea experimentului, se ridică cu adevărat întrebarea câte cunoștințe trebuie de fapt să memoreze studenții pentru examene, versus dacă ar trebui să le permitem să utilizeze inteligența artificială în timpul evaluării, având în vedere ceea ce este capabilă inteligența artificială acum.”, a spus acesta.

Profesorii spun că sistemul educațional trebuie regândit

Profesorul Zhang Jun, care a coordonat cercetarea împreună cu Meng Zili, consideră că ritmul în care evoluează inteligența artificială este mai rapid decât capacitatea sistemelor educaționale de a se adapta

„Fiecare profesor simte asta”, a spus acesta.

„Adevărata întrebare este cât de repede putem regândi și adapta sistemul nostru educațional – cum putem schimba modul în care predăm și cum îi evaluăm pe elevi.”, subliniază profesorul Zhang Jun.

În opinia sa, provocarea nu constă doar în detectarea tentativelor de fraudă, ci în redefinirea modului în care sunt concepute examenele.

Inteligența artificială nu trebuie interzisă, ci folosită responsabil

Kong Siu Cheung, profesor și director al Centrului de Educație pentru Inteligență Artificială și Competențe Digitale de la Universitatea de Educație din Hong Kong, susține că soluția nu este interzicerea tehnologiei.

„Ar trebui să folosim tehnologia. Ar trebui să folosim inteligența artificială. Nu ar trebui să spunem doar să o evităm, ci să nu o mai folosim… Concluzia este: nu vă externalizați capacitatea de gândire.”

Potrivit acestuia, școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității elevilor de a analiza informațiile, în loc să se bazeze exclusiv pe memorare.

De ce devin ochelarii AI o provocare pentru educație

Pe măsură ce ochelarii inteligenți devin mai mici, mai discreți și pot funcționa independent prin intermediul modelelor de inteligență artificială, specialiștii avertizează că sistemele clasice de evaluare vor deveni tot mai greu de protejat împotriva fraudelor.

Numai anul trecut au fost vândute peste șapte milioane de perechi de ochelari cu inteligență artificială.

Dincolo de riscul de a frauda examenele, dezvoltarea acestor dispozitive redeschide dezbaterea privind rolul examenelor în era inteligenței artificiale și dacă actualele metode de evaluare mai măsoară competențele de care elevii și studenții vor avea nevoie în viitor.

De altfel, profesorii universitari caută tot felul de metode pentru a-i opri pe studenți să copieze cu ajutorul inteligenței artificiale. De exemplu, o profesoară din New York le-a cumpărat studenților săi caiete de un dolar pentru a se asigura că scapă de copiatul cu ajutorul ChatGPT.

Alți profesori folosesc o metodă de modă veche pentru a-i împiedica pe elevi să copieze cu ajutorul ChatGPT.

Pe de altă parte, profesorii universitari „imploră” reintroducerea examenelor de admitere, după ce au constat că studenții nu mai știu matematica de gimnaziu.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt, bugetul cluburilor. Video
Fanatik.ro
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt, bugetul cluburilor. Video
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Stiri Mondene 30 iun.
Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan"
Exclusiv
Stiri Mondene 30 iun.
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Circulaţia metrourilor pe Magistrala 1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă, după ce staţia a fost inundată
ObservatorNews.ro
Circulaţia metrourilor pe Magistrala 1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă, după ce staţia a fost inundată
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Mediafax.ro
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Redactia.ro
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă
KanalD.ro
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă

Politic

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație