Averea acumulată din actorie sau muzică poate dispărea rapid în lipsa unei gestiuni financiare prudente. În industria entertainmentului, veniturile sunt adesea volatile și supuse unei fiscalități ridicate. Fără o strategie solidă de management, riscul de colaps devine iminent. Iată zece vedete de top care au pierdut bani frumoși din cauza deciziilor necugetate!

Johnny Depp (~650 milioane $)

La vârful carierei sale, Johnny Depp era unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume, încasând zeci de milioane de dolari pentru fiecare film din seria Pirates of the Caribbean. Cu toate acestea, stilul său de viață a atins cote de o extravaganță extremă și a fost la un pas de a-l aduce la sapă de lemn.

Conform foștilor săi manageri financiari (The Management Group - TMG), Depp cheltuia lunar peste 2 milioane de dolari.

A cumpărat 14 reședințe (inclusiv un castel în Franța și un arhipelag de insule în Bahamas), un iaht de lux de 18 milioane $, 45 de mașini de colecție și a cheltuit sume uriașe pe opere de artă originale (Andy Warhol, Amedeo Modigliani).

Cheltuia lunar peste 30.000 $ doar pe vinuri fine aduse din toată lumea și a plătit 3 milioane $ pentru a împrăștia cu un tun cenușa prietenului său, scriitorul Hunter S. Thompson.

Depp a dat în judecată firma TMG pentru proastă gestiune, iar aceasta a răspuns dându-l în judecată pe actor și demonstrând că fusese avertizat în repetate rânduri că își depășește bugetul. Progresele din instanță și procesele ulterioare de defăimare au adăugat costuri legale masive.

Michael Jackson (~500 milioane $ datorii)

În ciuda vânzărilor istorice de albume și a turneelor globale, „Regele Pop” a trăit decenii întregi cu un deficit financiar uriaș, cheltuind semnificativ mai mult decât încasările pe care le avea.

Întreținerea fermei/parcului de distracții Neverland necesita personal de peste 100 de persoane, generând costuri de funcționare de peste 10 milioane $ pe an.

Jackson a accesat împrumuturi bancare de sute de milioane de dolari folosind drept gaj cota sa de 50% din catalogul muzical Sony/ATV.

Procesele extrem de mediatizate din anii '90 și 2000 au generat onorarii de avocați uriașe și tranzacții financiare confidențiale în afara instanței. La momentul decesului său din 2009, datoriile acumulate depășeau jumătate de miliard de dolari (deși ulterior, fondul de administrare a averii sale a reușit să achite datoriile prin valorificarea drepturilor de autor).

Nicolas Cage (~150 milioane $)

În anii 2000, Nicolas Cage câștiga în mod regulat peste 20 de milioane de dolari pe film, însă alegerile sale imobiliare și pasiunea pentru obiecte bizar-exclusiviste i-au epuizat rapid resursele.

A achiziționat 15 reședințe de lux, printre care două castele medievale în Europa (în Germania și Anglia), o proprietate masivă în Rhode Island și o insulă privată în Bahamas.

Cage a plătit 276.000 $ pe un craniu autentic de dinozaur (Tyrannosaurus Bataar — pe care ulterior a trebuit să îl restituie guvernului mongol, deoarece fusese furat), a cumpărat morminte piramidale în New Orleans și benzi desenate rare (inclusiv Action Comics #1), conform Daily Mail.

Fiscul american (IRS) i-a trimis somații de plată de peste 13 milioane $ în taxe neachitate și penalități. Pentru a evita falimentul total și executarea silită, Cage a fost nevoit să vândă proprietățile în pierdere și să accepte zeci de roluri în producții cu buget redus.

Kim Basinger (~50 milioane $)

Prăbușirea financiară a actriței Kim Basinger reprezintă un caz clasic de investiție imobiliară eșuată combinată cu litigii de afaceri costisitoare.

În 1989, Basinger a plătit 20 de milioane de dolari pentru a cumpăra aproape în întregime orășelul Braselton din statul Georgia (circa 1.750 de acri). Planul ei era să îl transforme într-un parc tematic cinematografic și o atracție turistică de nivel mondial.

Proiectul din Georgia nu a generat profitul scontat, iar în 1993 actrița s-a retras printr-un acord verbal din distribuția filmului Boxing Helena. Studioul de producție Main Line Pictures a dat-o în judecată pentru încălcarea contractului și a obținut o hotărâre judecătorească favorabilă de 8,1 milioane $.

Lipsită de lichidități, Basinger a depus cerere de faliment în 1993. A vândut ulterior terenurile din Braselton pentru doar o fracțiune din prețul inițial (aproximativ 1 milion $).

Lindsay Lohan (~30 milioane $)

Lindsay Lohan a devenit un star global la o vârstă foarte fragedă, dar cariera și finanțele sale au fost afectate direct de stilul de viață agitat și de problemele juridice repetate.

La mijlocul anilor 2000, actrița cheltuia sute de mii de dolari pe cazări prelungite în hoteluri de lux (cum ar fi Chateau Marmont), haine de la case de modă și închirierea de mașini cu sute de cai putere.

A trecut prin numeroase procese privind conducerea sub influența alcoolului/substanțelor interzise și încălcarea eliberării condiționate. Costurile cu avocații și internările repetate la centre scumpe de reabilitare i-au blocat constant lichiditățile.

Din cauza scăderii veniturilor cauzate de lipsa angajamentelor cinematografice, Lohan nu și-a mai putut plăti impozitele. În 2012, IRS a preluat controlul asupra conturilor sale bancare pentru a acoperi datorii fiscale de peste 230.000 $.

Brendan Fraser (zeci de milioane $)

Spre deosebire de alte celebrități care au pierdut averi din cauza stilului de viață extravagant, cazul lui Brendan Fraser își are originea în probleme personale și de sănătate severe.

În urma divorțului din 2007 de Afton Smith, instanța l-a obligat pe Fraser la plata unei pensii de întreținere și alimentare de 900.000 $ pe an (aproximativ 75.000 $ pe lună).

Din cauza cascadoriilor fizice solicitante efectuate fără dublură în seria The Mummy și în alte filme de acțiune, actorul a suferit multiple operații costisitoare pe parcursul a aproape șapte ani.

Sănătatea precară i-a limitat dramatic capacitatea de a accepta roluri mari la Hollywood. În 2013, el a cerut în instanță reducerea obligațiilor de pensie alimentară, declarând că nu mai încasează suficiente venituri pentru a acoperi plățile obligatorii și cheltuielile medicale.

Gary Busey (zeci de milioane $)

Actor iubit și nominalizat la Oscar pentru The Buddy Holly Story (1978), Gary Busey a adunat datorii din cauza problemelor de sănătate lungi și a unei proaste administrări a impozitelor.

Un grav accident de motocicletă suferit fără cască de protecție i-a provocat leziuni cerebrale severe. Recuperarea medicală lungă și spitalizările i-au adus costuri uriașe pe parcursul anilor '90. În 2012, Busey a depus cerere de faliment în California.

În documentele depuse la tribunal, Busey a indicat datorii totale cuprinse între 500.000 $ și 1 milion $ către spital, fiscul federal (IRS), avocați și companii de carduri de credit, în timp ce activele sale reale însumau mai puțin de 50.000 $.

Wesley Snipes (~10–17 milioane $)

Cazul lui Wesley Snipes este strâns legat de refuzul deliberat de a plăti impozitul pe venit, influențat de ideologii juridice controversate.

Snipes s-a alăturat unui grup numit Guiltless Gossip International, care susținea incorect că cetățenii americani nu sunt obligați legal să plătească impozite pe veniturile obținute în interiorul țării.

Între anii 1999 și 2001, actorul nu a depus nicio declarație de venit, deși obținuse zeci de milioane de dolari din franciza Blade.

În 2008, Snipes a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru omisiunea intenționată de a depune declarațiile fiscale. Pe lângă executarea pedepsei în penitenciarul federal, el a fost obligat la plata datoriilor restante și a penalităților acumulate, care depășeau 17 milioane $.

Stephen Baldwin (~2,3 milioane $ datorii)

Cel mai mic dintre frații Baldwin a întâmpinat dificultăți financiare majore din cauza speculațiilor imobiliare nereușite și a acumulării de datorii neachitate.

Stephen Baldwin a depus cerere de faliment în New York, raportând datorii totale de peste 2,3 milioane de dolari. Datoriile sale includeau aproximativ 1,2 milioane $ în două ipoteci neplătite pentru proprietatea sa din Upper Grandview, 824.000 $ reprezentând impozite neachitate către IRS și peste 70.000 $ pe carduri de credit. În final, reședința sa a fost scoasă la licitație și executată silit de bancă după mai mult de un an de neplată a ratelor.

Pamela Anderson (câteva milioane $)

Renumita actriță din Baywatch a intrat în criză financiară pe fondul unor proiecte de renovare extrem de costisitoare și scăpate sub control.

Anderson a cheltuit milioane de dolari pentru recondiționarea și modernizarea vilei sale din Malibu. Lucrările au depășit considerabil bugetul inițial, generând grave probleme financiare pentru actriță.

În paralel, actrița a adunat datorii fiscale masive, ajungând pe lista celor mai mari datornici fiscali din SUA din cauza restanțelor acumulate către Franchise Tax Board. Pentru a-și lichida datoriile către stat și către constructorii privați, Pamela Anderson a fost nevoită să își scoată vila din Malibu la vânzare.

Indiferent de mărimea veniturilor, prăbușirile financiare subliniază importanța unor elemente fundamentale de educație financiară, începând cu controlul bugetului și al fluxului de numerar prin evitarea cheltuielilor extreme. Chiar și un venit substanțial se poate risipi rapid dacă stilul de viață crește necontrolat și banii sunt direcționați spre cumpărături impulsive sau bunuri de lux inutile finanțate din credit, în loc să fie monitorizați constant printr-o planificare riguroasă.

Un al doilea pilon esențial îl reprezintă diversificarea și evaluarea riscului imobiliar, care previn supra-îndatorarea pe active nelichide. Blocarea tuturor fondurilor sau contractarea unor credite uriașe pentru proprietăți prea scumpe lasă persoana fără lichidități în caz de scădere a veniturilor, motiv pentru care este recomandată diversificarea portofoliului de investiții și menținerea gradului de îndatorare la un nivel confortabil.

De asemenea, planificarea fiscală corectă și respectarea legislației sunt vitale pentru a evita amenzi uriașe, blocarea conturilor sau probleme legale. Colaborarea cu experți fiscali autorizați asigură respectarea cadrului legal și optimizarea taxelor, eliminând riscurile asociate evaziunii sau greșelilor de interpretare a legii.