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O insulă de 110 hectare se vinde la preț de apartament în București: în anul 1891, de acolo se extrăgea un granit unic

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Priveliște aeriană a unei case izolate cu pereți roșii și acoperiș din iarbă, situată pe un teren verde de coastă, cu vedere spre un golf cu apă albastră și dealuri în fundal.
Insula Hildasay, situată în apropierea arhipelagului Shetland, în nordul Scoției, este scoasă la vânzare pentru aproximativ 400.000 de euro. Sursa foto: captură video Facebook
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Insula Hildasay, situată în apropierea arhipelagului Shetland, în nordul Scoției, este scoasă la vânzare pentru aproximativ 400.000 de euro. Proprietatea are o suprafață de 110 hectare, două lacuri cu apă dulce, un debarcader privat și o cabană tradițională din piatră.

Cuprins:

Ce se află pe cele 110 hectare

O insulă întreagă, cu o suprafață de peste 100 de hectare, este scoasă la vânzare la un preț comparabil cu cel al unui apartament din București.

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Proprietatea, care oferă două lacuri cu apă dulce, un debarcader privat și un vast spațiu natural, fără vecini, nu are drumuri și poate fi accesată doar cu barca.

Potrivit linternaute.com, este vorba despre insula Hildasay, situată în largul arhipelagului Shetland, în nordul Scoției, scoasă la vânzare pentru 350.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro. Pe insulă se află și un adăpost tradițional din piatră, cunoscut sub numele de „bothy”, amplasat într-un cadru natural în care trăiesc vidre și păsări marine, printre care chire arctice și cormorani. Agenția imobiliară Kelvin Anderson descrie proprietatea drept „o insulă privată superbă, încărcată de istorie”, care oferă „un cadru excepțional pentru iubitorii de natură și de activități în aer liber”.

Într-o postare pe Facebook, reprezentantul agenției a prezentat proprietatea drept „o oportunitate devenită rară”, care oferă „intimitate, spații vaste și patrimoniu în inima unuia dintre cele mai remarcabile peisaje insulare din Marea Britanie”.

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Insula a avut cândva un sat animat

Deși în prezent este nelocuită, Hildasay a găzduit în trecut o comunitate activă. În 1891, aproximativ 30 de oameni locuiau pe insulă și se ocupau cu pescuitul heringului și extragerea unui granit roșu și verde, considerat unic. Piatra era atât de apreciată încât a fost construită o mică linie de cale ferată pentru transportul blocurilor până la port. De acolo, acestea erau încărcate pe nave și exportate până în Australia. Și astăzi mai pot fi observate șinele vechii căi ferate, precum și câteva blocuri de piatră abandonate pe insulă.

„Dincolo de farmecul său natural, Hildasay are o istorie fascinantă, strâns legată de moștenirea pescuitului și a exploatării pietrei din Shetland. În 1891, insula găzduia aproximativ 30 de locuitori, iar exploatarea granitului și afumarea heringului constituiau industrii locale importante. Granitul roșu-verde caracteristic insulei Hildasay era extras la scară considerabilă și transportat la port pe o cale ferată construită special în acest scop, înainte de a fi expediat mai departe, ajungând, se pare, chiar și în destinații îndepărtate precum Australia”, se arată postarea agenției imobiliare.

Hildasay a atras atenția și în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. Aventurierul Chris Lewis și câinele său, Jet, și-au petrecut aici perioada de izolare, într-o aventură care a durat trei luni. Experiența a stat la baza cărții sale, „Finding Hildasay”.

Insula ar putea fi luată în considerare atât pentru construirea unei reședințe izolate, cât și pentru dezvoltarea unui proiect turistic.

Tot în Scoția, o insulă privată din Loch Lomond, faimoasă pentru colonia unică de canguri pitici, a fost scoasă la vânzare pentru 3,5 milioane de euro.

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Tags: Scoția vanzare
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