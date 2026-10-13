O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1.900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună: „Un mod de viață mai flexibil”

Sătulă să își dea lună de lună tot salariul pe lucruri banale ce țin de viața în capitala Marii Britanii, o tânără de 29 de ani a luat o decizie care i-a schimbat radical viața. Naomi Derbyshire a renunțat la postul de analist de afaceri într-o bancă din Londra, a cumpărat un velier vechi cu doar 1.900 de lire sterline de pe Facebook Marketplace și l-a transformat în propria locuință. Schimbarea i-a adus nu doar libertate, ci și o economie lunară considerabilă de 1.225 de lire sterline, potrivit publicației britanice Express.

Naomi câștiga 37.500 de lire sterline pe an în sistemul bancar, însă costurile de trai din metropolă nu îi permiteau să pună aproape niciun ban deoparte. Pentru un apartament modest, chiria se ridica la 1.075 de lire sterline, la care se adăugau facturi lunare de aproximativ 450 de lire. Oboseala acumulată la un loc de muncă lipsit de perspectivă și amintirile plăcute din vacanțele petrecute pe apă în Mauritius au împins-o să caute o alternativă radicală la chiriile exorbitante.

În timp ce naviga pe rețelele sociale, tânăra a descoperit că ambarcațiunile cu vele la mâna a doua pot fi achiziționate la prețuri cuprinse între 1.000 și 5.000 de lire sterline. La scurt timp, a găsit o ambarcațiune fabricată în anul 1974, scoasă la vânzare în comitatul Kent pentru suma de 1.900 de lire sterline. De la prima căutare online până la semnarea actelor a trecut mai puțin de o lună, contractul de închiriere din Londra expirând chiar în perioada în care a preluat vasul.

Fără vreo experiență în navigație sau în meșteșugărit, Naomi s-a mutat pe ambarcațiune în timp ce aceasta se afla încă pe uscat și a început procesul anevoios de recondiționare. Proiectul a durat zece luni, timp în care a învățat să folosească sculele electrice urmărind clipuri educative pe YouTube și cerând sfaturi de la membrii mai în vârstă ai clubului nautic local din Chatham, care au îndrumat-o la fiecare pas.

Pentru a ține cheltuielile sub control, britanica a realizat aproape toate reparațiile singură, de la schimbarea filtrelor de combustibil până la remedierea robinetelor de fund ale navei. Materialele folosite au fost în mare parte second-hand sau împrumutate, astfel că investiția totală în reparații a fost de aproximativ 2.000 de lire sterline.

Odată mutată definitiv pe apă, cheltuielile lunare de locuire ale tinerei s-au redus la taxa de acostare în marină, care este de 270 de lire sterline, oferindu-i un plus financiar de 1.225 de lire în fiecare lună comparativ cu viața din Londra.

Tranziția nu s-a limitat doar la spațiul de locuit. În mai 2024, Naomi a demisionat din sectorul bancar și a lucrat inițial ca bucătar într-un pub, un program mai flexibil care i-a permis să se dedice reparațiilor la navă. Ulterior, s-a angajat ca asistent într-un șantier naval, consolidându-și cunoștințele tehnice și învățând să navigheze ca membru de echipaj pe ambarcațiunea unui vecin de ponton.