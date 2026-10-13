Actorul Toma Cuzin, cunoscut de aproape toată lumea drept Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a provocat un accident, deși avea permisul suspendat.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, actorul Cuzin Toma a fost implicat într-un accident rutier în județul Teleorman și a fost depistat pozitiv la DrugTest și a fost dus la IML pentru recoltarea de probe biologice, după cum notează G4Media.

Oamenii legii au emis un comunicat de presă prin intermediul căruia au anunțat că bărbatul care a condus cu permisul suspendat a fost depistat pozitiv, însă nu au oferit numele acestuia. Sursa citată notează că ar fi vorba despre actorul care îi dă viață lui Firicel în Las Fierbinți la PRO TV.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au anunțat oamenii legii.

Actorul Cuzin Toma a mai avut probleme cu legea și în urmă cu mai mulți ani. Mai exact, în anul 2022 el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins în anul 2018 fără permis și băut la volan, dar și sub influența unor substanțe interzise. Pentru că timp de doi ani a respectat condițiile impuse de autorități, el a scăpat de pedeapsă.

După incidentul din anul 2018, actorul nega faptul că polițiștii au deschis un dosar penal pe numele lui. „Nu am băut, nu am consumat droguri”, spunea el la acea vreme la România TV.