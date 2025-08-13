Andreea Esca, de la breaking news la breaking beats. Știrista a lăsat pupitrul de știri pentru cel de DJ, la UNTOLD 2025. A mixat alături de Otravă și a făcut publicul să vibreze. Nu doar muzica a atras privirile, ci și ținuta: rochie neagră elegantă, pălărie stilată și cizme cu detalii. Pe scurt, Esca a dat play la vibe și a intrat direct în atmosfera festivalului.

Mihai Trăistariu, țepuit în Mamaia de o clientă! Artistul, devenit și un soi de mogul în turism, cu mai multe apartamente de închiriat pe litoralul românesc, a avut o doamnă care a plecat fără să-i plătească tot sejurul. Nu a chemat poliția, dar a schimbat regulile: acum banii se dau integral, fără avans simbolic. Cu sau fără țeapă, oricum Trăistariu își face vara frumoasă: 30.000 de euro din apartamente, încă 30.000 de euro din concerte și minus un prosop sau două.

Raluca Bădulescu s-a vrut glam prin praf și gunoaie. De obicei, la „Asia Express”, concurenții aleg să meargă cu rucsac și adidași. Raluca? Cu rochii, tocuri, bijuterii masive și colecția ei de peruci. Spune că alegerea garderobei a fost mai grea decât competiția și are deviza: „Dacă mă vedeți în trening, să-mi dați două palme”. Raluca Bădulescu ne arată, încă o dată, că stilul personal nu se pierde, nici măcar printre tuk-tuk-uri și provocări.

Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache muncește pe bune! David, student în Olanda, rămâne în același registru de băiat modest și livrează pachete pe bicicletă electrică. Nu cu rucsac în spate, ca la noi, ci cu coș în față, plin cu tot ce încape. A mai lucrat și înainte, în România, chiar în serialul „Wednesday”, doar că acum joacă rolul principal: băiat responsabil, care își câștigă singur banii și nu se bazează pe faima părinților.

Mădălina Ghenea, cadou fierbinte de ziua ei! Actrița a „împlinit”, sau nu, 38 de ani și a sărbătorit cu poze provocatoare pe Instagram: la piscină, la spațiul de joacă și în mare. S-a fotografiat, uneori, în costum de baie colorat, alteori, fără sutien. Anul nașterii rămâne un mister, ba e 87, ba e 88. Nici nu prea contează, mai ales că ea însăși declară că, de multe ori, nici nu știe câți ani mai are. La cum arată, pare că blochează vârsta la 20.

