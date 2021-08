A murit Charlie Watts, legendarul baterist al trupei The Rolling Stones

Charlie Watts s-a alăturat lui Mick Jagger, Keith Richards și Brian Jones în ianuarie 1963, trupa fiind fondată un an mai devreme. În 2004, el a fost tratat pentru cancer la gât.

„Cu imensă tristeţe, anunţăm moartea iubitului nostru Charlie Watts. A murit în linişte, la un spital din Londra, astăzi, înconjurat de familie”, se arată în comunicat, în care s-a menționat că legendarul baterist a fost „un soț, tată și bunic prețuit” și „unul dintre cei mai mari toboșari din generația sa”.

În același comunicat, s-a făcut un apel la respectarea intimităţii familiei: „Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale, a membrilor trupei și a prietenilor apropiați în acest moment dificil”.

Mick Jagger (stânga, jos) și Charlie Watts (primul din dreapta), într-o fotografie de arhivă din 1965. Foto: Profimedia

Ringo Starr, supraviețuitor al trupei The Beatles alături de Paul McCartney, a postat un mesaj pe Twitter. „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie Watts, ne va fi dor de tine, omule! Pace și dragoste pentru familie!”, a scris celebrul baterist pe rețeaua de socializare.

#God bless Charlie Watts were going to miss you man peace and love to the family Ringo ?✌️?❤️??☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

59 de ani de la înființarea The Rolling Stones. Au cântat și la București

Formația britanică rock The Rolling Stones a fost înfiinţată la Londra în 1962 și a lansat hituri celebre, precum Satisfaction, Ruby Tuesday, Street Fighting Man, The Last Time și Paint It Black.

De la stânga la dreapta, Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman și Brian Jones, în anii 60. Foto: Profimedia

Trupa din componența căreia au făcut parte inclusiv Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară) a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.

The Rolling Stones au concertat și la București, în iulie 2007, pe Stadionul Național din Complexul Lia Manoliu.

Mick Jagger, Ron Wood și Keith Richards, la București, în 2007. Foto: Profimedia

Ultimul album de studio al formaţiei The Rolling Stones, intitulat „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.



