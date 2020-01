De Livia Lixandru,

Abi Talent vrea să renunțe la numele de scenă pe care l-a luat atunci când s-a lansat. „În primul rând, începând de astăzi nu mai sunt Abi Talent, sunt doar Abi. Abi Talent a fost numele meu pentru a mă lansa și pentru a prinde la public.

Vreau să fie doar Abi, nu mai vreau să fiu asociat cu caterinca. Am folosit numele de Abi Talent pentru promovare. Dacă eu am renunțat la Talent, am renunțat la a mai face caterincă”, a spus Abi, la Antena Star, potrivit Spynews.

Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent a împărțit internetul în două

Alex Velea a continuat atacurile la adresa lui Abi Talent, după ce acesta i-a jignit iubita, pe Antonia. Mesajele postate de cei doi pe contul de socializatre au stârnit reacții neașteptate în rândul admiratorilor celor doi.

Alex Velea a atins un subiect sensibil al „Regelui României”, atunci când a vorbit despre tatăl lui, care se pare că se află după gratii.

„Băi Laby! M-a sunat taică-tu de la puşcărie şi m-a rugat să te iert pentru hazu slab pe care-l ai, fiindcă tu nu ai fost chiar un copil dorit.

Dacă tot stăteam la „taină” ca bătrânii, mi-a mai recunoscut că te-ai născut la 8 ani (în primii 7 ani de-acasă cică asimilezi mute info, îţi dezvolţi caracterul, ruşinea şi respectul). A…Şi a mai zis că te salută”, a scris Alex Velea în mediul virtual.

Abi a reacționat imediat și a trecut deja la amenințări. „De la 7 până la 12 ani am stat fără tată şi din momentul în care te legi de chestia asta, s-a cam terminat”, a postat Abi Talent la InstaStory.

