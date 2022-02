După ce s-a retras din televiziune, Adelina Pestrițu și-a construit o întreagă carieră în lumea online, unde este apreciată de fanii săi și împărtășește orice cu aceștia. Vedeta nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că a apelat la medicul estetician de mai multe ori. Adelina Pestrițu este operată la nas și are implant mamar. Într-un interviu pentru Revista VIVA!, ea a vorbit despre schimbările estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Fosta prezentatoare TV a declarat că atunci când va simți își va mai face și alte proceduri estetice.

„Înseamnă că mă simt bine în pielea mea și că am ocazia să îmi realizez evoluția pe toate planurile. Moda de acum nu va mai fi la fel peste 20 de ani. În viitor ne vom amuza de cum ne îmbrăcăm în prezent și poate chiar de cum arătăm. Așa e viața. Dacă am fi fost perfecți din fașă, probabil că eram toți pe coperta Vogue, dar nu suntem, așa că trebuie să investim pentru asta. Bani și timp! Dacă asta ne dorim, desigur. Și da, evident că o să-mi fac îmbunătățiri ori de câte ori voi simți că am nevoie. Invazive, noninvazive și tot ce o să se mai inventeze de acum înainte. Fac surf pe valul numit timp. Mă ajută psihic să știu că mi-am îmbunătățit stilul, lookul, mintea și sufletul. Nu îmi place să mă frustrez, ci să creez”, a declarat Adelina Pestrițu, în exclusivitate, pentru VIVA!.

Adelina Pestrițu, despre pozele nud: „Îmi cunosc foarte bine greșelile”

Deși a fost criticată pentru pozele nud pe care le-a făcut în trecut, Adelina Pestrițu nu regretă nimic din ceea ce a făcut. Ea își știe greșelile, iar fiecare experiență a fost o lecție pentru ea. De asemenea, atunci când alege să facă ceva, vedeta are motive întemeiate, motive pe care nu toți le cunosc.

Fosta prezentatoare TV este mândră de parcursul său și de evoluția pe care a avut-o de-a lungul timpului. Adelina Pestrițu a acceptat să apară în Playboy, la scurt timp după despărțirea de Liviu Vârciu. Ea a apărut îmbrăcată în mireasă, topless, pe coperta revistei destinată adulților.

„Poate dacă mi-aș dori să mă retrag în munți și să mă călugăresc, da. Însă niciodată nu m-am prezentat altceva decât sunt de fapt. Cu toate pozele nud, cu toate aparițiile pe care unii le adoră și alții le consideră total nepotrivite, operații etc. Un lucru poate nu e suficient de clar în această evoluție a mea. Eu mă accept fix așa cum sunt, cu bune și cu rele, în momentul acela al vieții mele. E despre mine și despre ce am învățat eu trecând prin această viață. Nu vreau să fiu altfel! Fiecare experiență m-a învățat ceva. Că avem rațiuni diferite, asta este altă discuție. Însă nu vreau să fiu pe placul tuturor. Dumnezeu a împărțit lumea în două, te aștepți să-i unesc eu? Îmi cunosc foarte bine greșelile, însă nimic nu mă face să regret ceva. Sunt un om care cel mai bine învață din propria lui experiență, nu a altora, și m-am obișnuit cu asta. Totul este despre acceptare și despre cum vrea fiecare să-și trăiască viața. Alegerile mele au niște motive la bază pe care, dacă nu mi le cunoști, n-ai cum să mă judeci, decât dacă îți cauți scuze în viața mea pentru ceea ce trăiești tu. Simplu. (zâmbește)”, a mai declarat Adelina Pestrițu, pentru sursa mai sus menționată.

