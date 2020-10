“Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare. Dar n-a fost sigur… Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu. Eu în momentul acesta sunt liber de contract și analizez opțiunile pe care le am pentru a continua drumul în tv, pentru că vreau să fac în continuare televiziune, cred că am de spus câte ceva”, a declarat Mihai Petre, pentru Click.

În ciuda acestei despărțiri, Petre crede că emisiunea va continua să aibă succes: „Românii au talent” va rămâne cea mai bună emisiune de divertisment. E un format fantastic, o echipă foarte bună acolo.”

