„Noi ne simțim confortabil cu ideea unui eveniment mai restrâns, în care ne vor fi alături cei care sunt foarte apropiați de noi. Ne dorim o atmosferă relaxată, privată, în care să ne simțim bine, într-o locație frumoasă și însorită” a spus Adi Vasile pentru viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Adi Vasile și logodnica lui vor pune accentul pe intimitate și confort, dorind ca ziua nunții să fie un moment plăcut pentru ei și pentru invitați. „Ne dorim un mix între tradițional și modern. Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată.

Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile pe care le cere un astfel de eveniment. Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați, iar astfel de sentimente o să îi încerce și pe părinții noștri, dar și pe toți cei care o să ne fie alături!”, a mai declarat prezentatorul Survivor, pentru sursa citată.

După o carieră impresionantă în handbal și un nou început în televiziune, Adi Vasile trăiește o poveste de iubire solidă alături de Delia Tudose, femeia cu care se pregătește să ajungă în fața altarului.

Adi Vasile trăiește una dintre cele mai împlinite etape ale vieții sale, atât profesional, cât și personal. După 33 de ani petrecuți pe terenul de handbal, fie ca jucător, fie ca antrenor, acesta a acceptat o nouă provocare majoră: rolul de prezentator al show-ului „Survivor 2026”.

Cu toate acestea, dincolo de competiție, camere de filmat și adrenalină, adevărata lui fericire se regăsește mereu lângă Delia Tudose, femeia care i-a cucerit definitiv inima. Relația lor este una solidă și matură, iar cei doi se pregătesc acum pentru următorul pas important: nunta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE