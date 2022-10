În timp ce alte vedete se plâng de facturile uriașe pe care le au de plătit, Brigitte Pastramă declară că este obișnuită cu astfel de sume. Fosta soție a lui Ilie Năstase are un salon de evenimente de care se ocupă împreună cu Florin Pastramă.

„Plătesc constant circa 100 de milioane de lei, la curent si gaze, pentru afacerea mea. Mai in fiecare lună! Asta în contul firmei mele! Și atunci, la sumele astea, de ce te mai poți teme?!”, declară Brigitte Pastramă pentru impact.ro.

Recent, ea și-a schimbat și mașina. Brigitte Pastramă a optat pentru un SUV hibrid.

„Eu am un pachet negociat cu o firmă anume pe o perioada mai mare de timp, de care sunt mulțumită. În plus, în ultimele luni am preferat să-mi încarc tot de acasa și masina, un Porsche SUV hibrid.

Adică un alt consum de curent electric. Dar decât să dau 2 lei pe kilowatt nu știu de unde, mai bine îmi încarc mașina de acasă, că e mai ieftin, la 90 de bani.

Până acum trei luni aveam mașină pe motorină, dar am decis să fac și în acest caz o schimbare. Așa că la cât e prețul litrului de motorină în prezent…Și să nu uit, acasă am și jacuzzi încălzit tot pe bază de curent, deci se consumă binișor!”, mai spune aceasta.

Brigitte Pastramă recunoaște că traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale din punct de vedere financiar. Afacerea pe care o are merge foarte bine și este ajutată de soțul ei, Florin.

„Afacerea personală, cea cu organizarea de evenimente speciale pentru copii, îmi merge bine. Aș putea chiar spune că sunt în cea mai bună perioadă a mea.

Lucrez cot la cot cu soțul meu, Florin, și lucrurile merg bine. Și asta chiar dacă avem și un mic deficit de personal, dar reușim să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm.

În sensul că eu fac, spre exemplu, și munca unui dispecere care preia comenzile. Ca atare, vă garantez că în următoarele 30 de zile nu am niciuna liberă!”, afirmă aceeași Brigitte Pastramă.

„Am depășit deja baremul a două miliarde de lei”

„Vă spun doar atât: dacă acum un an aveam un rulaj de un miliard de lei, anul ăsta am depășit deja baremul a două miliarde de lei! Și asta fără a vinde alcool la petrecerile noastre, fiindcă credința nu ne dă voie să facem asta”.

