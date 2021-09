Albert Oprea și Maria Chițu de la „Survivor România” s-au certat în direct la TV. „Mie mi se pare că lungim povestea foarte tare”

„Eu am fost de acord cu tine și că mi-ai șoptit la ureche și că ne-am pupat pe obraz. Tu spui într-un interviu că dormea, era frumoasă și am pupat-o. Eu după ce am ajuns acasă am început să mă întreb dacă a fost așa”, i-a reproșat Maria Chițu Războinicului, potrivit Wowbiz.

„Mie mi se pare că lungim povestea foarte tare. I-am arătat și video, vi l-am arătat și vouă. Am explicat”, a răspuns Albert Oprea.

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau.

După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis niște videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli.

Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred. Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, a explicat Maria Chițu.

„Mă deranjează că reiese că am pupat-o când dormea. Dacă simt nevoia, mă duc și îi zic. S-a văzut foarte urât la tv”, a spus Războinicul. „Eu am ținut la tine și pot să zic că încă țin la tine. Cum poți să spui că m-am aliat cu Adelina? Nu înțeleg logica”, a mai spus Maria Chițu.

