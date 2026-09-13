Alexia Eram, adevărul despre banii familiei sale. „Mă deranjează. Îmi place să fiu în centrul atenției”

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a vorbit recent despre meseria ei și a recunoscut că îi place să fie în centrul atenției. De asemenea, ea spune că de 10 ani nu mai are ajutor financiar din partea părinților și o deranjează când cineva susține că nu ar fi adevărat.

Tânăra recunoaște că îi place să fie în centrul atenției și spune că, dacă nu-i plăcea să fie cunoscută, nu și-ar fi ales să aibă un job în lumina camerelor de filmat.

„Dacă nu-mi plăcea, nu-mi alegeam acest job. Deci îmi place să fiu în centrul atenției. Și cred că fiecare job este în concordanță cu personalitatea și cu omul. Dar, într-adevăr, sunt părți bune și părți mai puțin bune. Adică viața ta este tot timpul în centrul atenției”, a spus Alexia Eram pentru Spynews.ro.

Alexia Eram spune că e deranjată de ceea ce oamenii spun despre ea și despre faptul că părinții încă o ajută financiar.

„Nu mă deranjează neapărat un titlu, dar mă deranjează că se aude că stau pe banii părinților. De 10 ani sunt pe banii mei”, a mai zis Alexia Eram.

Alexia Eram câștigă bani din activitatea de content creator pe rețelele de socializare (Instagram, TikTok, YouTube) și din salariul de la revista mamei sale. De mai mulți ani, tânăra locuiește singură.