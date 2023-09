Într-un inteviu pentru unica.ro, Alina Ceușan a vorbit despre noua provocare pe plan profesional, dar și despre câștigurile din televiziune. Blondina nu s-a ferit să recunoască niciodată faptul că are un venit foarte bun din online, dar și din afacerile pe care le deține.

Prezentatoarea de la „Love Island” mărturisește că, de fapt, câștigurile din televiziune sunt la același nivel cu cele din online. Și-a negociat foarte bine contractul cu PRO TV, astfel că va pleca în Tenerife împreună cu familia, dar și cu o întreagă echipă care se va ocupa de machiajul și părul ei.

„Ambele aduc câștiguri bune și pot spune că sunt aproape la același nivel. Fiecare om de televiziune este și un om de online, până la urmă, dar cei mai mulți oameni de online nu sunt musai făcuți pentru televizor”, a declarat Alina Ceușan.

„Nu există șansă să mă despart de Rock”

Rock, băiețelul în vârstă de 4 ani al Alinei, o va însoți pe mama lui în Tenerife, unde aceasta va filma câteva luni pentru show-ul de la PRO TV. „Da, plecăm împreună în Tenerife. Mă rog, împreună cu Rock, Raul va fi alături de noi doar o perioadă, dar abia aștept să fim împreună. Nici nu am plecat și mă faceți să mă gândesc la viitor… Nu există șansă să mă despart de Rock, are 3 ani și este o perioadă – de fapt, de ceva vreme, de când s-a născut – în care are multă nevoie de mamă. De amândoi, de fapt, și de bunici și de toată familia, pentru ghidaj. Dar mama e tot mama…“

Cum a luat Alina Ceușan castingul pentru „Love Island”

Creatoarea de conținut din Cluj-Napoca a mărturisit că a dat mai multe probe pentru rolul de prezentatoare. Alina Ceușan a fost foarte încântată când a primit vestea că va face parte din echipa celor de la PRO TV.

„Am trecut prin mai multe castinguri până să ajungem să vorbim despre acest rol, trei la număr. Am devenit gazda voastră în ultimele secunde ale înregistrării ultimului casting, cred. Poate să fi fost și ultimele vizionate de cei din producție, care au decis să parieze pe mine, o alegere atipică, un om de online prin definiție. Tind să cred, de asemenea, că am „devenit” prezentatoare „Love Island România” odată cu telefonul de confirmare primit de la Talent Managerul PRO TV, care m-a prins pe terasă, acasă, la Cluj, veste pe care am primit-o cu drag și cu emoțiile aferente unui nou început.”

Câți bani câștigă lunar Alina Ceușan din online

În exclusivitate „La Măruță”, Alina Ceușan a făcut o mărturisire total neașteptată. Fără să stea pe gânduri, aceasta a recunoscut că „suma medie pe care o câștigă lunar din online” este de 15.000 de euro.

Alina Ceușan nu este străină de lumina reflectoarelor. Ea a mai participat la un show de televiziune, la Asia Express, alături de buna ei prietenă Carmen Grebenișan.

