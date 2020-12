Alina Dincă, de la X Factor, a scăpat de 55 de kilograme în doi ani. Cum arată artista acum

Alina a avut 110 kilograme și a slăbit 55 kg după ce, în ianuarie 2015, a decis să îşi micşoreze chirurgical stomacul.

Mai mult, În 2017 și-a ridicat sânii şi şi-a pus implanturi cu silicon într-o clinică specializată, în Turcia, potrivit Click.

„Motivația am fost eu însămi. După 2 ani în care am strâns bani, m-am așezat într-o seară pe pat și am numărat tot ce strânsesem.

Mi-am zis că dacă e voia lui Dumnezeu să mă operez, când voi numără banii, vor fi exact cât am nevoie.

Multora, deși au bani de operație, le e frică. Și din nou se complac în situația în care sunt, invocând tot felul de motive penibile. Nu mi-a fost frică de nimic”, a scris Alina pe blog.

