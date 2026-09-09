5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Andra și Cătălin Măruță investesc serios în educația copiilor! Pentru David și Eva, începutul anului an școlar vine cu emoții, rechizite și...facturi pe măsură. Anul acesta, Andra și Cătălin Măruță scot din buzunar nu mai puțin de 38.000 de euro pentru educația celor doi copii, care studiază la Cambridge School. Eva, ajunsă în clasa a VI-a, „costă” 18.500 de euro, în timp ce pentru David, proaspăt elev de clasa a IX-a, taxa ajunge la 19.500 de euro. Cu alte cuvinte, peste 3.000 de euro pe lună merg către școală. Un „back to school” care chiar se simte la buget!

A slăbit Oana Roman cu ajutorul pastilelor? Da, dar nu după ce a dat search pe internet și a comandat prima minune din reclamă. Oana a dat jos 15 kilograme în șase luni, însă spune că totul s-a făcut sub supravegherea unui medic. După analize și investigații, a primit un plan personalizat, care a inclus alimentație, suplimente și...pastile recomandate de specialist. Oana nu dă însă rețeta mai departe, iar mesajul ei este clar: înainte de orice tratament, treceți mai întâi pe la medic. Internetul are multe răspunsuri, dar nu și diplomă de doctor!

Irina Rimes își ia adio de la „Vocea României”! Artista se pregătește să pună pe „pauză” cariera și să lase, cel puțin pentru o vreme, scaunul de antrenor. Artista a anunțat că acesta va fi ultimul sezon în emisiune și că simte nevoia de un restart după o perioadă extrem de intensă. De data aceasta, profesia trece puțin în plan secund, pentru că Irina vrea să se concentreze pe viața personală și, mai ales, pe visul de a deveni mamă. Îi ținem pumnii să-i iasă planurile cât mai repede, dar să nu ne lase prea mult fără vocea ei!

Cum a reacționat Dan Alexa după ce Andreea Popescu a recunoscut idila? La patru luni de la separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a vorbit deschis despre apropierea dintre ea și Dan Alexa. Bruneta spune că atenția și timpul pe care i le-a oferit antrenorul au făcut-o să se simtă din nou femeie. Și Alexa are numai cuvinte frumoase pentru ea, pe care o consideră un om excepțional și căreia îi apreciază sinceritatea debordantă. Cât despre viața lui sentimentală, Dan Alexa preferă însă să păstreze misterul, susținând că asemenea detalii nu interesează pe nimeni. Ei bine, tocmai aici s-ar putea să nu fim chiar de acord!