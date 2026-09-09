Fermierul italian Gianni Biguzzi din Cesena se pregătește să distrugă o livadă de pruni Stanley, în vârstă de doar opt ani, din cauza prețurilor extrem de scăzute oferite pe piață. Acesta a constatat că ar putea să-și vândă fructele cu doar 0,45-0,50 euro/kg.

„Vor fi cel puțin 8 tone de prune Stanley în pomi. Sunt un soi comestibil excelent, dar până acum mi-au oferit maximum 0,45 euro/kg. Am calculat cât m-a costat producția până acum și cât i-ar costa recolta pe lucrătorii mei. Și rezultatul nu a fost încurajator”, a declarat fermierul.

Prunele, de calitate superioară, vor rămâne neculese, iar lucrătorii vor fi direcționați către alte activități.

„De ce ar trebui să depun efort, să investesc timp și să organizez recolta ca să nu câștig nimic? Îi voi pune pe muncitori să facă alte munci, iar prunele vor rămâne în pomi. Acum este o certitudine: doar cei din lanțul de aprovizionare câștigă bani”, a adăugat Biguzzi.

Decizia de a distruge livada vine după ani de pierderi financiare cauzate de condițiile meteo nefavorabile și prețurile nesustenabile.

„Renunț; de fapt, am contactat deja un antreprenor care, cu o tocătoare forestieră, va veni și va distruge livada. Pe de o parte, e păcat, pentru că e o livadă care are doar opt ani, dar pe de altă parte, în fiecare an pierdem. Am fost afectat de ger de mai multe ori în trecut, anul acesta pomii sunt plini, dar nu sunt plătit corect pentru fructe... Deci nu merită”, a concluzionat el, potrivit freshplaza.