Atunci când vremea gri și geroasă pune stăpânire pe exterior, iar majoritatea plantelor din grădină intră în repaus vegetativ, pervazurile noastre pot deveni adevărate oaze de culoare. Alegerea speciilor bulboase potrivite ne permite să ne bucurăm de o explozie de flori chiar și în cele mai reci zile ale anului, iar Amaryllis — cunoscută și sub denumirea de Crinul Cavalerului — este opțiunea ideală datorită caliciilor sale uriașe și elegante, relatează Super express.

Trecerea de la un simplu bulb la o floare majestuoasă este un spectacol în sine, ușor de obținut în spațiul interior dacă sunt respectați câțiva pași simpli de cultivare și îngrijire.

Cum alegem și cum plantăm corect bulbul de Amaryllis

Bulbii de Amaryllis pot fi găsiți cu ușurință în magazinele de profil și în centrele de grădinărit începând de toamna.

La achiziție, este esențial să selectăm un bulb ferm la atingere, bine dezvoltat și complet lipsit de urme de mucegai sau zone moi.

Ghiveciul ales trebuie să aibă orificii generoase pentru drenajul apei și să fie suficient de greu și stabil.

Pe măsură ce tulpina și mugurii se dezvoltă, planta câștigă considerabil în greutate și poate răsturna un recipient prea ușor.

Un aspect crucial la plantare este adâncimea: bulbul nu se îngroapă complet în pământ, ci se lasă cu treimea superioară neacoperită, ieșită deasupra solului.

De ce excesul de apă este cel mai mare inamic

Imediat după plantare, solul se umezește ușor, iar ghiveciul se plasează într-un loc luminos și cald din locuință. Atenția acordată udării în această primă etapă face diferența între o plantă sănătoasă și una pierdută.

Umiditatea excesivă reprezintă principala cauză a putrezirii bulbului, în special înainte ca sistemul radicular și primii lăstari să înceapă să se dezvolte.

Doza de apă se crește treptat abia după ce prima tijă florală își face apariția la suprafața solului, asigurându-ne mereu că apa în exces se scurge liber din ghiveci.

Diversitatea soiurilor și ce facem după ofilirea florilor

Amaryllis impresionează printr-o varietate bogată de forme și nuanțe. Pe piață există soiuri care înfloresc în roșu intens, alb imaculat, somon sau combinații bicolore spectaculoase.

De asemenea, forma petalelor variază de la structuri late și cărnoase până la variante delicate și filiforme. Înflorirea are loc de obicei la câteva săptămâni de la plantare, iar dacă ne dorim flori deschise exact de sărbători, planificarea achiziției trebuie făcută din timp.

După ce perioada de strălucire s-a încheiat și florile s-au ofilit, planta nu trebuie aruncată. Capitulele florale uscate se taie, lăsând tulpina și frunzele intacte pentru a permite bulbului să își refacă rezervele de hrană.