Industria globală de turism începe deja să contureze modul în care ne vom petrece vacanțele în anii următori. Potrivit celui mai recent raport lansat de agenția britanică de turism Lemongrass, anul 2027 va aduce o schimbare profundă de paradigmă: turiștii încep să renunțe la sejururile hiper-organizate, la planificarea realizată exclusiv de inteligența artificială și la goana obositoare după bifarea cât mai multor obiective turistice. În locul lor, își fac loc vacanțele „antioptimizate”, axate pe liniște, relaxare reală și conexiuni umane profunde.

Conform analiștilor, turismul a fost dominat ani la rând de o căutare obsesivă a eficienței: mai multe destinații bifate într-un timp scurt, mai multe experiențe comprimate și itinerare calculate la minut. Raportul arată însă că tot mai mulți oameni încep să își pună o întrebare fundamentală: „Cum vreau să mă simt în această vacanță?”.

Mirjam Peternek McCartney, fondatoarea și CEO-ul Lemongrass Marketing, explică faptul că această schimbare nu reprezintă o respingere totală a tehnologiei sau a luxului, ci o recalibrare a priorităților.

Oamenii își doresc vacanțe care să le ofere ceva înapoi - fie că este vorba despre o stare de calm, despre înțelegerea profundă a unui loc sau despre libertatea de a se bucura de un moment fără presiunea de a-i maximiza fiecare secundă. În acest nou context, definiția luxului devine simplă: libertatea de a nu avea niciun program stabilit.

Distanțarea de inteligența artificială și reorientarea către ghizii umani

Un alt punct esențial al raportului este legat de limita până la care turiștii sunt dispuși să aibă încredere în tehnologie. Deși instrumentele de inteligență artificială pot genera rapid idei de trasee, spațiul digital s-a umplut de conținut sintetic, imagini preluate automat și recomandări plătite care nu pot oferi context real sau emoție.

În acest context, se remarcă o cerere tot mai mare pentru lucrurile pe care un algoritm nu le poate furniza: curiozitatea, perspectiva istorică și doza de umanitate. Turiștii se reorientează către experți locali, tururi ghidate de oameni din comunitate, trasee culturale, ateliere meșteșugărești și conversații autentice cu localnicii. Încrederea acordată agenților de turism care pot garanta că au testat personal o destinație devine mult mai valoroasă decât un itinerar generat automat pe ecranul telefonului.

Sănătate emoțională, ecologie practică și vacanțe mai aproape de casă

Tendințele pentru 2027 arată o transformare profundă și în sectorul de wellness. Locațiile de cazare nu mai mizează doar pe tratamente clasice de spa sau pe cele mai noi tehnologii de monitorizare a sănătății, ci pe crearea unor medii relaxante prin intermediul luminii, al zgomotului redus și al accesului direct la natură, menite să ajute organismul să se refacă în mod natural.

Totodată, se observă o creștere a interesului din partea bărbaților pentru vacanțe axate pe sănătate mintală, natură și mișcare, folosite ca mijloc de reconectare și construire de relații autentice.

Schimbările climatice redefinesc și ele modul în care călătorim. Turiștii caută destinații cu infrastructură rezistentă la condiții meteo extreme și sunt tot mai atrași de „știința cetățenească”, implicându-se activ în monitorizarea faunei sau protejarea naturii pe durata sejurului.

Turismul sustenabil devine mai atractiv atunci când oferă o experiență superioară - cum ar fi călătoria confortabilă și pitorească cu trenul - și nu doar un sentiment de îndeplinire a unei datorii ecologice.

De asemenea, atracția pentru spațiile de poveste, mitologie și peisaje fantastice își face loc printre preferințe, la fel ca dorința de a descoperi comunitățile prin intermediul ghizilor sau artiștilor locali ale căror voci au fost ignorate în trecut. Nu în ultimul rând, principiul „aproape este noul departe” câștigă tot mai mult teren.